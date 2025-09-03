휠라, 2025년 가을겨울 시즌 캠페인… 한소희·고현정·봉태규·김나영 참여

스포츠 브랜드 휠라(FILA)는 2025년 가을·겨울 시즌을 맞아 배우 한소희, 고현정, 봉태규, 방송인 김나영과 함께 새로운 캠페인을 선보인다고 3일 밝혔다.
이번 캠페인은 ‘1911&Every day since’를 주제로 휠라가 탄생한 1911년부터 현재까지 일상의 모든 순간을 함께한다는 의미를 담았다고 한다. 편안하면서도 세련된 간절기 스타일을 제안하는 데 중점을 뒀다.
특히 글로벌 앰배서더로 활동 중인 한소희와 함께 지난 시즌에도 감각적인 스타일링을 보여준 고현정과 김나영, 그리고 배우 봉태규가 합류해 네 명의 셀럽이 캠페인에 참여했다. 휠라는 올해 연말까지 ‘에샤페’, ‘1911 니트 트랙 집업’, ‘플로우 다운’ 등 시즌 주요 아이템을 이들 4인을 통해 순차적으로 공개할 예정이다.
이번 화보의 중심 아이템은 스니커즈 ‘에샤페’와 ‘1911 니트 트랙 집업’이다. 에샤페는 1995년 출시된 트레일 러닝화 ‘Terrain Crusher’를 현대적으로 재해석한 모델로 스웨이드 소재와 FW 시즌에 맞춘 올리브·카멜·모카·브릭·초코 등 다섯 가지 색상이 추가됐다고 한다. 측면 로고를 제거해 간결한 디자인을 강조하고 아웃솔에는 브랜드의 ‘F’ 로고를 형상화한 디테일을 더해 브랜드 아이덴티티를 살렸다.
시즌 메인 아이템인 ‘1911 니트 트랙 집업’은 휠라의 헤리티지를 현대적으로 풀어낸 제품이다. 소매 사이드에는 7-스트라이프 디테일을 가슴에는 톤온톤 F박스 로고를 적용했고 여유 있는 실루엣과 세미 크롭 기장으로 스타일리시하면서도 편안한 핏을 구현했다. 또한 니트라이크 소재를 사용해 부드럽고 신축성이 뛰어나 간절기 시즌에 적합하다.
휠라 브랜드를 전개하는 미스토코리아 관계자는 “이번 시즌은 네 명의 스타일 아이콘과 함께 일상에서 편안하면서도 트렌디한 룩을 제안한다”면서 “‘1911 니트 트랙 집업’ 등 실용적인 아이템을 통해 올가을 일상 속에서 활용도 높은 스타일링을 경험하길 바란다”고 말했다.
