동아일보
경제
내일부터 이마트 ‘고래잇 페스타’
동아일보
입력
2025-09-03 03:00
2025년 9월 3일 03시 00분
양회성 기자
2일 서울 이마트 용산점에서 모델들이 4∼7일 4일간 진행하는 ‘고래잇 페스타’를 소개하고 있다. 이번 행사에서는 국내 자연산 참다랑어(240g)를 1만9980원으로 정상가 대비 1만 원가량 저렴하게 구매할 수 있다.
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
