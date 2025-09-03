동아일보

내일부터 이마트 ‘고래잇 페스타’

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정



2일 서울 이마트 용산점에서 모델들이 4∼7일 4일간 진행하는 ‘고래잇 페스타’를 소개하고 있다. 이번 행사에서는 국내 자연산 참다랑어(240g)를 1만9980원으로 정상가 대비 1만 원가량 저렴하게 구매할 수 있다.

#이마트#고래잇 페스타#할인행사#가격인하
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0