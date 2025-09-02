강남 대표 대단지 은마아파트, 최고 49층 5893세대로 재건축

서울시는 지난 1일 제9차 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회에서 강남구 은마아파트 재건축 정비계획 결정 변경안을 수정 가결했다고 2일 밝혔다.
은마아파트는 서울 강남권을 대표하는 노후 대단지 아파트다.
1979년 준공 후 46년이 경과해 주거 환경 개선과 안전 확보를 위한 정비 사업 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.
2015년에 최고 50층으로 재건축을 추진했지만 당시 박원순 서울시장의 이른바 ‘35층 규제’에 막혔다. 이후 2023년에 최고 35층으로 정비 계획이 결정됐다. 35층 높이 제한이 전면 폐지되면서 재건축에 속력이 붙었다.
이번 정비계획 변경 결정으로 현재 14층 4424세대 단지가 최고 49층 5893세대(공공 주택 1090세대) 규모 단지로 탈바꿈한다.
대치동 학원가 쪽과 학여울역 변 2개소에 지역 주민을 위한 공원이 조성된다. 학원가 쪽 공원 지하에는 400대 규모 공영 주차장을 조성한다. 학원생들을 위한 개방형 도서관을 설치할 예정이다.
대치역 일대 침수 피해를 방지하기 위해 4만㎥ 규모 저류조를 설치한다. 미도아파트와 선경아파트에도 저류조를 설치할 예정이다.
단지 중앙에 남북 방향으로 폭 20m인 공공 보행 통로를 조성한다. 이 길은 미도아파트 공공 보행 통로, 양재천을 가로지르는 입체 보행교와 연계된다. 대치 생활권과 개포 생활권을 연결하는 효과를 기대한다고 시는 밝혔다.
완화된 용적률 일부를 활용해 공공 임대 주택(231세대)과 공공 분양 주택(182세대) 추가 공급이 검토된다.
최진석 서울시 주택실장은 “서울시는 속도, 공공 책임, 삶의 질 개선이라는 3가지 키워드를 핵심으로 재건축 공급 시계를 신속하게 돌려 더 많은 집을 더 빠르게 공급하겠다고 지난 8월 대시민 정비사업 아카데미에서 발표한 바 있다”며 “강남권 재건축 사업의 상징적인 프로젝트인 은마아파트의 금번 정비계획 변경 결정은 3가지 키워드가 잘 이뤄진 대표적인 사례가 될 것”이라고 설명했다.
댓글 0