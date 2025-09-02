동아일보

광화문글판 가을편 새 단장

  동아일보
1일 서울 종로구 광화문 교보생명 빌딩 외벽에 최승자 시인의 시 ‘20년 후에, 지(芝)에게’에서 발췌한 광화문글판 가을편이 걸려 있다. 이 문구에는 삶이 고단하고 지치더라도 성실히 살다 보면 아름다운 결실을 보게 된다는 의미가 담겨 있다.

#광화문글판#최승자 시인#광화문글판 가을편
박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
