이노션, ‘밤낚시’ 캠페인으로 부산국제광고제 최고상 수상

이노션이 아시아 최대 규모 마케팅·광고·디지털 콘텐츠 축제인 ‘2025 부산국제마케팅광고제’에서 최고상인 그랑프리를 수상했다. 이노션은 부산국제광고제에서 그랑프리 1개, 골드 2개, 실버 3개, 브론즈 3개, 크리스탈 5개 등 총 14개 본상을 받았다고 1일 밝혔다.
그랑프리 수상작은 이노션이 현대차와 함께 제작한 ‘밤낚시’ 캠페인이다. 밤낚시는 배우 손석구와 현대차 ‘아이오닉 5’가 주연으로 출연한 단편영화로 지난해 국내 최초로 극장에 상영되면서 큰 관심을 받았다.
이번 행사에서 이노션은 신세계프라퍼티와 함께 ‘AI로 진화하는 디지털 옥외광고’를 주제로 강연을 열고, 한국 옥외광고 시장의 미래와 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 비전을 제시했다.
이용우 이노션 대표이사는 “이번 성과를 계기로 앞으로도 혁신적인 크리에이티브와 차별화된 솔루션을 통해 명실상부한 글로벌 크리에이티브 리딩 기업으로서의 입지를 더욱 확고히 하겠다”고 말했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
