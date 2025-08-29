SK, 울산 AI 데이터센터 첫삽… 비수도권 최대규모

SK텔레콤 SK에코플랜트가 아마존웹서비스(AWS), 울산광역시와 함께 국내 비수도권 최대 규모의 인공지능(AI) 전용 데이터센터인 ‘SK AI데이터센터 울산’ 기공식을 29일 열었다. AI 데이터센터는 고성능 AI 연산을 위해 고전력, 냉각, 네트워크 역량을 갖춘 데이터센터다.
이번 AI 데이터센터는 △AI 컴퓨팅 특화 구조 및 시스템 △공랭식과 수랭식의 하이브리드 냉각 시스템 △안정적인 네트워크 구축 등에 있어 글로벌 최고 수준으로 설계돼 기존 데이터센터보다 성능과 효율이 높다. 특히 SK그룹의 정보통신기술(ICT) 분야와 환경, 에너지 계열사들이 대거 참여하면서 그룹 역량이 총결집됐다. 또 울산은 해저케이블에 유리한 입지와 산업 친화적 환경을 갖춰 이번 AI 데이터센터 구축을 위한 최적의 입지라는 평가를 받는다.
SK텔레콤은 SK AI 데이터센터 울산을 핵심 거점으로 삼고 전국적인 AI 인프라 확장과 글로벌 경쟁력 강화를 추진할 계획이다. SK에코플랜트는 이번 사업을 계기로 AI 데이터센터 프로젝트에서 입지를 공고히 해 초기 시장을 주도할 예정이다.
이날 기공식에는 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 유영상 SK텔레콤 CEO를 비롯해 김두겸 울산광역시장, 신재원 AWS 코리아 전무 등이 참석했다.
