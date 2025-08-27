“자녀 태운 우버, 최고 평점 기사 배차-부모가 이동 상황 점검도”

우버, 이달말 청소년 서비스 출시
글로벌 택시 호출 플랫폼 ‘우버 택시’가 이달 말부터 학부모의 자녀 픽업 부담을 덜 수 있는 청소년 전용 서비스를 출시한다. 다음 달 초에는 구독형 멤버십 서비스 ‘우버 원’도 출시한다. 우버 택시는 26일 오전 서울 중구 롯데호텔에서 기자간담회를 열고 이 같은 내용의 신규 서비스 계획을 밝혔다.
月 4900원 멤버십 제도도 시행
우버 택시는 29일 청소년 전용 서비스인 ‘우버 청소년 자녀 계정’을 선보인다. 청소년들이 부모와 연동된 우버 청소년 자녀 계정을 통해 택시를 호출하면 최고 평점의 기사들을 배차해주는 서비스다. 부모는 우버 앱에서 자녀의 이동 상황을 실시간으로 모니터링할 수 있다.
핀(PIN) 번호 인증, 앱을 통한 112 전화 연결 등 안전 기능도 적용됐다. 핀 번호 인증의 경우 청소년이 네 자릿수의 핀 번호를 말하면 이를 택시기사가 앱에 입력해야만 택시 운행이 시작되는 방식이다. 해당 청소년이 호출한 택시에 제대로 탑승했는지 확인하도록 해 안전성을 높였다.
우버 원의 월 구독료는 4900원으로 책정됐다. 우버 택시를 이용할 때마다 요금의 5∼10%를 ‘크레디트’로 적립해준다. 적립된 크레디트는 다음에 우버 택시를 이용할 때 사용할 수 있다. 우버 원 가입자는 평점이 높은 기사로 우선 배차받는다.
연간 결제를 하면 4만9000원으로 약 17% 아낄 수 있다. 신규 이용자에게 1개월 무료 체험 혜택을 제공할 예정이다.
김하경 기자 whatsup@donga.com
