“AI 시대, 청년이 답하다”… ‘2025 제2차 청년총회’ 대전서 성황리 개최

국무조정실이 주최하고 메이크앤무브가 주관한 ‘2025 제2차 대한민국 청년총회’가 23일 대전 KAIST 본원 학술문화관에서 성황리에 열렸다.
이번 총회는 ‘청년 교육과 인재양성 - AI 시대, 우리는 어떤 인재가 되어야 하나요?’라는 주제를 중심으로 청년과 전문가들이 미래 인재상과 정책 방향을 논의했다.
이번 총회는 AI 시대 청년들이 마주하는 불안과 고민을 나누며 더 나은 사회를 모색할 수 있도록 기획됐다. 현직 기업탐방, 문화공연, 전문가 강연, 정책 의견수렴 라운드테이블 등 청년들의 목소리를 담은 다양한 프로그램이 진행됐다.
특히 오전에 진행된 기업탐방은 사전 신청 단계부터 조기 마감될 만큼 큰 호응을 얻었다. 참가자들은 대전 인공지능센터 내 아이와즈, 바론시스템, 지엔소프트 등 3개 기업을 방문해 산업 현장을 체험하고 현직자와 ‘커피챗’을 나누며 진로와 역량 강화에 대한 조언을 들었다. 한 참가자는 “AI 업계에서 일하고 싶다는 생각은 늘 있었지만 정보가 부족했다. 현직자의 경험담을 들으며 좋은 인재로 성장하기 위해 어떤 역량을 키워야 할지 구체적으로 알게 되었다”고 소감을 전했다.
이어 이인아 서울대 교수가 ‘AI 시대, 대체 불가능한 인간의 가치’를 주제로 강연했다. 그는 “AI가 인간을 대체할 수 있는가에 대해서 집중하기보다, 인간만이 지닌 고유한 역량을 명확히 인식하고, 이를 토대로 AI를 능동적으로 활용하는 것이 바람직하다”고 강조했다.
또한 △AI 기술 변화와 격차 △인재 다양성 △새로운 역량과 학습 △진로와 정책 시스템 등 4개 세부 주제를 중심으로 라운드테이블이 열렸다. 청년들은 불안과 고민을 허심탄회하게 나누며 전문가와 정책 아이디어를 구체화했다.
김달원 국무조정실 청년정책조정실장은 “청년들의 목소리가 곧 정책의 출발점”이라며 “앞으로도 대한민국 청년총회가 지역 곳곳에 있는 우리 청년들의 목소리를 직접 듣는 플랫폼 역할을 계속해 나가겠다”고 말했다.
한편 ‘2025 대한민국 청년총회’는 전국 권역을 순회하며 직접 청년들의 목소리를 듣고 함께 이야기를 나누는 자리로, 지난 4월 수원에서 ‘청년 창업과 소상공인’을 주제로 1차 총회가 열렸다. 이번 대전 총회가 두 번째 일정이다.
총회 관련 소식은 인스타그램 ‘청년정책사용설명서’에서 확인할 수 있으며, 오는 9월과 10월, 11월 개최 예정이다.
