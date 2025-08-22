현대백화점, ‘더현대 아트 스테이지’ 개최… 키아프 서울과 시너지 기대

전국 점포서 예술과 만나는 특별한 시간
슈퍼컬렉터전, 더현대 메종 등 다채로운 전시
키아프 서울 2025 연계, 대중과 예술 잇는다
현대백화점이 예술과 문화를 즐길 수 있는 공간으로 탈바꿈한다.
현대백화점은 8월 23일부터 9월 8일까지 압구정본점을 비롯한 전국 모든 점포에서 회화, 공예, 설치미술 등 다양한 장르의 작품을 감상할 수 있는 아트 페어 ‘더현대 아트 스테이지’를 연다고 22일 밝혔다.
이번 행사는 9월 3일부터 7일까지 서울 코엑스에서 열리는 국내 최대 아트 페어 ‘키아프 서울 2025’(한국국제아트페어)에 맞춰 기획됐다. 현대백화점은 2022년 한국화랑협회와 국내 미술 시장 활성화를 위한 협약을 체결한 이후, 매년 키아프 서울의 공식 후원사로 참여하며 예술 대중화에 힘쓰고 있다.
전국 점포에서는 다채로운 예술·문화 행사가 펼쳐진다. 판교점은 8월 22일부터 9월 10일까지 10층 토파즈홀에서 세계적인 현대미술가 데미안 허스트와 김창열, 이우환, 이강소 등 국내외 작가 26명의 작품 약 70점을 선보이는 ‘슈퍼컬렉터전’을 개최한다. 같은 점포 5층 현대어린이책미술관(MOKA)에서는 프랑스 작가들의 팝업북 전시 ‘봉주르팝업 2025’와 어린이·가족 대상 교육 프로그램을 진행한다.
더현대 서울은 8월 28일부터 9월 7일까지 5층 에픽서울에서 가정 내 예술을 주제로 한 ‘더현대 메종’ 전시를 연다. 이 전시는 인테리어와 예술을 결합한 리빙 오브제(생활 속 장식품)를 소개하며, 권기수, 엠마강, 문유경 등 국내 작가 35명의 작품 120여 점을 전시 및 판매한다.
고객이 예술을 더 깊이 경험할 수 있는 프로그램도 마련됐다. 더현대 서울 알트원(ALT.1)에서는 8월 27일 미국 리얼리즘 화가 앨리스 달튼 브라운이 직접 참여하는 회고전 토크쇼가 열린다. 또한, 13개 점포의 문화센터에서는 뉴욕 메트로폴리탄 미술관의 역사와 소장품을 다루는 강좌를 포함해 약 75개의 예술·문화 강좌가 개설된다.
현대백화점 관계자는 “키아프 서울 2025를 기념해 기획한 이번 행사는 모든 고객이 예술을 가까이 느낄 수 있도록 전 점포에서 진행된다. 앞으로도 차별화된 전시와 프로그램으로 풍성한 예술 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.
댓글 0