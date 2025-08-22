경주 APEC서, 운전대-페달 없는 ‘K-자율주행차’ 달린다

‘레벨4’ 무인 자율주행차 10대 투입
시험장 ‘케이시티’에서 미리 타보니… 차량 앞뒤 4개 라이다-7개 카메라
도로 상황 360도 실시간 감시… “장애물 나오자 자동정차, 유턴 척척”
18일 경기 화성시 한국교통안전공단 자동차안전연구원 자율주행차 시험장 케이시티(K-City). 이곳에서 자율주행 기술 기업 오토노머스에이투지가 개발한 ‘로이(ROii)’가 달리고 있었다. 로이는 운전대, 페달, 백미러가 없는 국내 최초 레벨4 수준의 자율주행차로 차량 개조가 아닌 완전 무인 주행을 전제로 제작된 차량이다. 인공지능(AI)에 맡긴 시승은 인상적이었다. 로이는 시속 40km 정도로 교차로를 부드럽게 통과했고, 차량 앞뒤에 달린 4개의 라이다와 7개의 카메라가 360도 도로 상황을 실시간으로 감시했다. 신호등을 완벽히 인식했고, 장애물 발견 시 자동 정차는 물론이고 유턴도 스스로 수행했다.
로이 등 한국의 레벨4 무인 자율주행차는 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경북 경주에도 투입된다. 주요국 정상과 대표 기업인들이 방문하는 자리에서 한국 기술로 만든 자율주행차가 세계 무대에 첫선을 보이는 것이다. 21일 APEC 공식 자율주행차 운영사인 오토노머스에이투지와 경주시에 따르면 이번 행사에는 로이와 기아 목적기반차량 PV5의 개조 차량 2대 등 총 10대의 자율주행차가 투입된다.
● 미중 패권 경쟁 속 돌파구 모색
새롭게 부상하고 있는 글로벌 자율주행 시장을 두고 미국과 중국은 치열한 각축전을 벌이고 있다. 이미 미국 테슬라는 3월 수백만 대의 판매 차량에 탑재된 완전자율주행 기능 ‘FSD(Full Self-Driving·완전자율주행)’로 주행한 거리가 누적 36억 마일(약 57억9000만 km)에 달한다. 4월 기준 구글 웨이모는 샌프란시스코 등 미국에서 주간 25만 건의 로보택시 서비스를 제공하고 있다. 중국도 자율주행차 개발에 한창이다. 바이두는 베이징, 상하이 등 중국 주요 도시와 두바이 등을 포함한 세계 15개 도시에서 1000대 이상 무인 택시를 운영하고 있다. 시장조사업체 포천 비즈니스 인사이트는 자율주행 시장이 2023년 1조9211억 달러(약 2686조 원)에서 2030년 13조6324억 달러 규모로 확대되는 등 연평균 32.3% 성장할 것으로 내다보고 있다.
한국이 열심히 뒤쫓고 있지만 현실은 녹록지 않다. 국토교통부 추산으로 최근 3년간 국내 업체들의 누적 자율주행 운행 거리는 557만5366km에 그친다. 하지만 업계는 올해가 한국 자율주행 산업의 변곡점이 될 것으로 기대한다. 로이가 세계 최초로 레벨4 정부 성능인증을 받아 상용 판매가 가능해질 것으로 보이고, 전국 자율주행 시범지구도 17개 시도 42곳으로 확대되는 등 기술과 제도 양면에서 성숙 단계에 접어들고 있어서다. 실제로 국내 자율주행차 기술 개발에도 속도가 붙고 있다. 자동차안전연구원 케이시티 자료에 따르면 작년 82개 업체가 7951시간 자율주행 테스트를 했고, 올해도 상반기(1∼6월)에 45개 업체가 3112시간을 테스트했다. 올해 3개월간 시설 정비로 운영이 중단된 점을 고려하면 실질적으로 테스트 규모가 늘어난 셈이다.
● 선택과 집중으로 경쟁력 확보
한국은 ‘선택과 집중’ 전략으로 돌파구를 찾고 있다. 승용차 대신 버스와 셔틀 등 상용차에 집중하고, 도로 등 도시 인프라와의 협력을 중시하는 방식이다.
실제로 해외에서도 기술력을 인정받기 시작했다. 오토노머스에이투지는 올해 5월 싱가포르에서 한국 기업 최초로 정식 운행 면허를 취득한 데 이어 7월부터 자율주행 서비스를 제공하고 있다. 아랍에미리트(UAE)에선 정부에 2031년까지 1220대의 자율주행차를 제공하는 것을 목표로 A2D(아부다비 오토노머스드라이빙) 합작법인 설립을 준비하고 있다.
한지형 오토노머스에이투지 대표는 “미중 기술 패권 경쟁이 치열한 가운데 제3국들이 한국과 같은 중립적 파트너를 찾고 있는 점도 기회”라고 전했다.
