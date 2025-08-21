롯데 유통군, ‘제1회 AI 콘퍼런스’ 개최

롯데 유통군은 롯데월드타워에서 ‘제1회 롯데 유통군 인공지능(AI) 콘퍼런스’를 21일 열었다고 밝혔다.
이번 행사에서는 AI 전담 조직인 ‘라일락(LaiLAC‧Lotte AI Lab Alliances & Creators) 센터’를 통한 AI 기반 유통 혁신 비전이 제시됐다. 쇼핑, 상품기획(MD), 운영, 경영지원 등 4대 분야별로 에이전틱 AI를 단계적으로 구현하기로 했다. 에이전틱 AI는 목표를 자율적으로 정하고 환경을 분석해 최적의 결정을 내리는 AI다.
쇼핑 에이전틱 AI는 고객의 취향과 관심을 분석해 맞춤형 상품을 추천한다. MD 에이전틱 AI는 상품 가격과 구색 설정 등 관리 업무를 자동화할 방침이다. 운영 에이전틱 AI는 재고 관리와 발주를 최적화한다. 경영지원 에이전틱 AI는 반복 업무를 줄이고 직원 생산성을 높이는 역할을 담당하게 된다.
롯데 유통군은 2030년까지 다수의 에이전틱 AI를 통합한 AI 플랫폼을 구축해 전사적 운영 체계인 에이전틱 엔터프라이즈를 실현할 계획이다. 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장은 “고객들에게 AI 기반의 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고 임직원들과 파트너사의 업무 효율을 높여 롯데 유통군이 다시 한번 도약하는 계기를 마련할 것”이라고 말했다.
댓글 0