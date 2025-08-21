동아일보

석유화학 구조조정… “NCC 생산 최대 25% 감축”

연간 1470만t→1100만t 감산 추진
자구책 따라 금융-세제 맞춤 지원

ⓒ뉴시스
정부가 국내 석유화학 기업 10곳의 나프타분해시설(NCC) 생산 규모(연 1470만 t)를 최대 25%(370만 t) 줄이는 구조조정에 나선다. 글로벌 공급 과잉 속에 국내 생산 규모를 줄여 ‘공멸’을 막겠다는 것이다. 개별 기업의 사업 재편 계획에 따라 금융·세제 등 맞춤형 지원을 하겠다는 방침이다.

20일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 정부서울청사에서 석화 산업을 주제로 ‘산업 경쟁력 강화 관계장관회의’를 열어 “민관이 합심해 석유화학 산업 재도약을 이뤄내겠다”며 이같이 밝혔다. 이날 회의에는 김정관 산업통상자원부 장관 등 관계 부처 장차관들이 참석했다.

정부는 이날 ‘선(先) 자구 노력, 후(後) 정부 지원’이라는 기본 방침을 밝혔다. 업계가 요구해 온 전기요금 인하 같은 선제적 지원책보다 기업들이 연말까지 자발적인 사업 재편 계획을 마련하면 맞춤형 금융·세제 지원을 통해 빠른 구조조정을 뒷받침하겠다는 취지다. 재편 대상은 울산, 여수, 대산 NCC 산업단지다. 김 장관은 “정부 지원으로 연명하려 하거나, 다른 기업들 설비 감축의 혜택만을 누리려는 무임승차 기업에는 단호하게 대응할 것”이라고 강조했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 산업경쟁력강화 관계장관회의에 참석해 발언하고 있다. 이날 회의에서는 석유화학산업 재도약 추진방향에 대해 논의 했다. 2025.08.20. [서울=뉴시스] kmx1105@newsis.com
주요 석화 기업 10곳(LG화학, 롯데케미칼, SK지오센트릭, 한화토탈, 대한유화, 한화솔루션, DL케미칼, GS칼텍스, HD현대케미칼, 에쓰오일)은 이날 대한상공회의소에서 사업 재편 자율 협약식을 열고 추후 사업 재편 및 구조조정 의지를 다졌다.

#나프타분해시설#석유화학 구조조정#석유화학 기업#석유화학#NCC#구윤철
세종=정순구 기자 soon9@donga.com
댓글 0

