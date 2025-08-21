석유화학 구조조정… “NCC 생산 최대 25% 감축”

정부가 국내 석유화학 기업 10곳의 나프타분해시설(NCC) 생산 규모(연 1470만 t)를 최대 25%(370만 t) 줄이는 구조조정에 나선다. 글로벌 공급 과잉 속에 국내 생산 규모를 줄여 ‘공멸’을 막겠다는 것이다. 개별 기업의 사업 재편 계획에 따라 금융·세제 등 맞춤형 지원을 하겠다는 방침이다.
20일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 정부서울청사에서 석화 산업을 주제로 ‘산업 경쟁력 강화 관계장관회의’를 열어 “민관이 합심해 석유화학 산업 재도약을 이뤄내겠다”며 이같이 밝혔다. 이날 회의에는 김정관 산업통상자원부 장관 등 관계 부처 장차관들이 참석했다.
정부는 이날 ‘선(先) 자구 노력, 후(後) 정부 지원’이라는 기본 방침을 밝혔다. 업계가 요구해 온 전기요금 인하 같은 선제적 지원책보다 기업들이 연말까지 자발적인 사업 재편 계획을 마련하면 맞춤형 금융·세제 지원을 통해 빠른 구조조정을 뒷받침하겠다는 취지다. 재편 대상은 울산, 여수, 대산 NCC 산업단지다. 김 장관은 “정부 지원으로 연명하려 하거나, 다른 기업들 설비 감축의 혜택만을 누리려는 무임승차 기업에는 단호하게 대응할 것”이라고 강조했다.
주요 석화 기업 10곳(LG화학, 롯데케미칼, SK지오센트릭, 한화토탈, 대한유화, 한화솔루션, DL케미칼, GS칼텍스, HD현대케미칼, 에쓰오일)은 이날 대한상공회의소에서 사업 재편 자율 협약식을 열고 추후 사업 재편 및 구조조정 의지를 다졌다.
