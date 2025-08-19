“러닝 배우고 문화도 경험”… 롯데百, ‘스타일런’ 리브랜딩 운영

스타일런 리브랜딩, ‘프리미엄 러닝 컬쳐 플랫폼’ 영역 확장
마뗑킴과 협업… ‘컬래버레이션 러닝 키트’ 개발
본 대회는 10월 19일…참가 인원 20% 늘려 총 6000명 모집
대회 전후 스타일런 크루, 앰버서더, 클럽, 시그니처 코스 상시 운영
연 5000만 명 이상이 방문하는 국내 최대 복합 테마 단지인 롯데타운 잠실이 ‘스타일런’을 통해 국내 최대 러닝 타운으로의 새로운 도약에 나선다.
‘스타일런’은 2017년부터 지난해까지 3만 명이 넘는 인원이 참여한 유통업계 최대 러닝 대회로, 지난 2022년부터 송파구와 함께 협업해 행사 규모를 더 확대하는 등 잠실 지역의 대표 러닝 행사로 자리매김했다.
올해부터 스타일런은 단기성 러닝 이벤트를 넘어 ‘프리미엄 러닝 컬쳐 플랫폼(Premium Running Culture Platform)’으로 영역을 확장한다. 대회는 물론 러닝을 배우고, 문화를 경험하며, 이를 공유할 수 있는 러닝 킬러 콘텐츠로 몸집을 키운다는 계획이다.
그 시작으로 글로벌 K-패션 브랜드 마뗑킴과의 협업을 통해 ‘컬래버레이션 러닝 키트’ 개발을 비롯한 다양한 프로젝트를 함께 선보인다. 특히 이번 러닝 키트는 기존의 기능성 중심 구성에서 벗어나 마뗑킴의 스타일과 스타일런의 에너지가 더해진 디자인으로 선보인다. 참가자에게 제공하는 키트에는 롯데백화점과 마뗑킴이 함께 구성한 볼캡, 기능성 티셔츠, 타올 등을 담았다.
올해 대회는 10월 19일에 열리며, 이달 20일부터 롯데백화점몰을 통해 참가자 모집에 나선다. 난해 참가 인원 5000명 대비 20% 가량 늘어난 6000명이 롯데월드몰에서 출발해 잠실 일대 5km, 10km 러닝 코스를 달린다.
또한 이달 25일부터 스타일런 크루를 모집해 10월 본 대회 이전까지 잠실 및 인근 주요 러닝 코스를 ‘마뗑킴 컬레버레이션 키트’를 착용한 채 달릴 예정이다. 육상 선수권 국가대표 출신의 정의준 코치가 참여하는 4주 완주 클래스도 별도 운영한다. 이밖에도 강준규, 박지현, 손혁 등 7명의 유명 러닝 인플루언서가 이달 중순부터 스타일런의 홍보 엠버서더로 나선다.
스타일런 상시 콘텐츠도 다각화한다. 올 하반기 롯데백화점 앱을 통해 러닝 관련 최신 소식을 전하는 ‘스타일런 클럽’을 론칭할 예정이며, 대회가 끝나도 잠실점을 중심으로 스타일 포토스팟, 러닝 크루 그룹런, 트레이닝 코스 등 ‘스타일런 시그니처 코스’도 조성할 방침이다.
장혜빈 롯데백화점 시그니처이벤트팀장은 “이번 리브랜딩으로 스타일런은 단순 일회성 이벤트를 넘어 러너와 문화, 경험을 잇는 플랫폼으로의 역할을 하게 될 것”이라며 “스타일런을 통해 잠실을 ‘러닝 메카’로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.
