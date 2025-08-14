고공행진 비트코인, 사상 최고가 터치…12만3000달러선 회복

비트코인 가격이 13일(현지시간) 12만3200달러를 웃돌며 한때 사상 최고가를 경신했다.
미국 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미국 동부 시간 기준 이날 오후 6시49분 비트코인 1개가 12만3681달러에 거래됐다.
비트코인 가격이 12만3000달러선을 넘어선 것은 지난달 14일 이후 한 달 만이며 역대 최고가 12만3200달러 선도 웃돌았다.
비트코인 외에도 가상화폐 시가총액 2위인 이더리움 가격도 연일 우상향하고 있다. 이날 같은 시간대 이더리움 한 개 가격은 4770달러 선에서 거래되고 있다.
이는 2021년 11월 이후 가장 높은 수준이며 같은 달 기록한 역대 최고가인 4800달러에 근접한 수준이다.
외환(FX) 및 암호자산 플랫폼 LMAX 그룹의 시장 전략가 조엘 크루거는 “완화된 인플레이션 신호와 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 기대감으로 스탠드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥이 사상 최고치 부근에서 움직이는 등 광범위한 자본시장이 추진력을 제공하고 있다”고 분석했다.
시장에선 올 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 0.25% 포인트 수준으로 금리가 내려갈 것으로 보고 있지만, 더 큰 폭의 완화가 일어날 수 있다고 보고 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
