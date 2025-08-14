[단신]콘티넨탈타이어, 앰배서더 모집 外

독일에 본사를 둔 타이어 제조사인 콘티넨탈타이어코리아가 각종 체험 행사에 참여할 ‘콘티넨탈타이어 앰배서더’를 모집한다. 운전자라면 누구나 지원 가능하다. 선정된 앰배서더에게는 콘티넨탈타이어 4본이 지급된다. 타이어 장착 비용도 모두 콘티넨탈이 부담한다. 10월 24, 25일 세종 다온숲 글램핑장에서 1박 2일간 진행되는 ‘콘티넨탈 SUV 캠핑 데이’에 글램핑 프로그램을 체험할 기회도 주어진다. 앰배서더 지원은 11일부터 24일까지 콘티넨탈타이어코리아 홈페이지에서 할 수 있다. 선정자는 다음 달 1일 발표된다.
■ ‘2025 콩코르소 페라리’ 개최
페라리가 16∼17일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 몬터레이 지역 페블비치에서 ‘2025 콩코르소 페라리’를 연다. 올해로 10주년을 맞이한 콩코르소 페라리는 세계적인 자동차 문화 축제인 ‘몬터레이 카 위크(Monterey Car Week)’를 대표하는 전시 행사다. 이번 행사에는 페라리의 역사를 보여주는 총 70대의 차량이 전시될 예정이다. 페라리의 유산으로 꼽히는 1948년형 ‘166 스파이더 코르사-004 C’는 특히 차체, 엔진, 변속기까지 그대로 보존된 상태로 전시된다. 최신 한정판 트랙 전용 모델인 ‘499P 모디피카타’도 전시된다. 이는 2023년부터 올해까지 세계 3대 모터스포츠 대회 ‘르망 24시’에서 3연승을 한 ‘499P 하이퍼카’를 기념해 제작된 모델이다.
