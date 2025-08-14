관세 올려도 물가 잠잠… 美, 내달 금리인하 유력

7월 소비자물가 0.3% 상승 그쳐
시장선 “금리 내릴 가능성 96%”
베선트 “0.5%P 빅컷 필요” 압박
한국, 이달 선제적 인하 가능성… 최근 집값 상승세가 최대 변수
“금리를 인하하는 데 걸림돌 하나를 제거한 것으로 보인다.”
12일(현지 시간) 미국의 7월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상보다 낮게 나오자 월스트리트저널(WSJ)이 내놓은 분석이다. 미 노동부는 7월 CPI가 전년 동월 대비 2.7% 상승했다고 밝혔다. 한 달 전인 6월과 비교해선 0.3% 상승했다. 시장 전망치(2.8%)를 밑도는 수치다. 7월에는 미국의 관세 인상 영향이 본격화됐을 것으로 예상됐지만 우려했던 것에 비해 물가상승률이 안정적으로 유지된 셈이다. 이에 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 금리 인하가 유력해지자 도널드 트럼프 미 행정부는 ‘빅컷(0.5%포인트 인하)’까지 요구하고 나섰다.
● 시장 “9월 금리 인하 가능성 96%”
7월 미국 소비자물가가 안정적이었던 것은 에너지 가격 덕분이었다. 에너지 가격은 전월 대비 1.1% 내렸다. 에너지 가격이 버텨주자 식품(0.0%) 주거서비스(+0.2%), 의류(+0.1%), 생활용품(+0.7) 등의 물가 상승률도 높지 않았다. 스티븐 주노 뱅크오브아메리카 이코노미스트는 “소비자들은 가장 흔하고 필수적인 구매 품목의 가격 압박이 완화되면서 안도감을 느끼고 있을 것”이라고 평가했다.
6월에는 시장 전망치를 웃돌았던 소비자물가가 안정화되자 9월 16, 17일 열리는 연준 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인하에 대한 기대감이 커졌다. 5월과 6월의 고용 증가율이 크게 하향 조정되며 경기 부양에 대한 요구가 커진 데다가 그동안 금리 인하의 걸림돌로 작용하던 물가 인상률까지 안정화됐기 때문이다. 시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리 선물 시장은 연준이 9월 통화정책 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인하할 확률은 13일 오후 2시 기준으로 96%까지 올라갔다. 글로벌 주요 투자은행(IB) 중에서는 씨티그룹, 골드만삭스, HSBC, 노무라증권, UBS가 현재 4.50%인 정책금리 상단이 9월에는 4.25%로 낮아질 것이라는 전망을 내놨다.
● 한국도 이달 금리 인하 기대감 거쳐
트럼프 행정부는 관세가 인플레이션을 유발한다는 논란이 근거가 없다고 주장하며 더 큰 폭의 금리 인하를 요구하고 나섰다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 “현재 우리가 진짜로 생각할 것은 연준이 9월에 0.50% 금리 인하를 하느냐는 것”이라며 ‘빅컷’을 할 때라고 주장했다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 소셜미디어에서 관세 정책의 부정적 경제 효과에 대한 예측을 내놓은 얀 하치우스 골드만삭스 수석 이코노미스트를 겨냥해 새로운 이코노미스트를 영입해야 한다며 관세 인플레이션 논란 잠재우기에 나섰다.
미국에서 다음 달 금리 인하가 유력해지자 한국도 이달 28일 있을 한국은행 통화정책방향회의에서 선제적으로 기준금리를 내릴 수 있다는 관측이 나온다. 미국이 금리를 내린다고 가정하면 환율 측면에서의 인하 제약 요인이 사라지기 때문이다. 미국이 금리를 내린다면 현재 2.0%포인트로 역대 최대인 한미 금리 차가 줄어들 가능성이 커진다. 또 올해 0%대 경제성장률이 예측되기 때문에 경기 부양을 위한 더 적극적인 통화정책이 요구되는 상황이기도 하다.
다만 수도권 집값 상승세는 변수로 작용할 수 있다는 지적도 나온다. 석병훈 이화여대 경제학과 교수는 “경기 침체에 대한 우려가 큰 상황에서 미국 연준의 금리 인하까지 유력해지면 한국도 기준금리 인하 명분이 더 커질 것”이라며 “서울 집값을 이유로 금리 인하를 더 버티기는 쉽지 않을 것”이라고 말했다.
