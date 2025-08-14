교통-일자리 등 개발 호재… 왕숙 첫 민간참여 공공분양

왕숙 푸르지오 더 퍼스트
남향 배치로 일조권-조망권 확보… 조경 42%… 차 없는 ‘공원형 단지’
현관창고·팬트리 등 수납도 넉넉… 9호선-4호선-GTX B 노선 등 예정
카카오-우리금융 등 대기업 투자
대우건설(대표이사 김보현)이 지난달 31일 ‘왕숙 푸르지오 더 퍼스트’의 본보기집을 개관하고 본격적인 분양을 시작했다. 경기도 남양주시 진전읍 왕숙 택지개발지구에 들어서는 이 단지는 총 2개 블록으로 △B1블록 지하 2층∼지상 29층, 5개 동, 전용면적 74·84㎡ 560가구 △B2블록 지하 2층∼지상 29층, 5개 동, 전용면적 74·84㎡ 587가구 등 총 1147가구의 대단지로 구성된다. 3.3㎡당 평균 분양가는 B1블록 1737만 원, B2블록 1726만 원이며 입주는 B1블록 2028년 5월, B2블록 2028년 6월 예정이다. 입주 시기는 변동될 수 있다.
분양 물량을 전용면적 타입별로 살펴보면 B1블록은 △74㎡ 231가구 △84㎡ 329가구이며 B2블록은 △74㎡ 265가구 △84㎡ 322가구로 이뤄져 있다. 이 중 사전청약 물량을 제외한 B1블록 △74㎡ 67가구 △84㎡ 57가구, B2블록 △74㎡ 73가구 △84㎡ 104가구 등 총 301가구가 특별공급과 일반공급으로 공급될 예정이다. 본청약 결과에 따라 일반분양 물량은 변동될 수 있다.
사전청약 당첨자는 지난 8∼11일 청약 접수를 진행했으며 일반공급은 12일 특별공급을 시작으로 13일 1순위, 14일 2순위 청약 순으로 접수를 받는다. 당첨자 발표는 B1블록 26일, B2블록 27일이며 정당 계약은 10월 18∼24일 7일간 진행된다.
청약 자격은 수도권(서울·경기·인천)에 거주해야 하며 무주택자 및 일정 소득·자산 요건을 충족해야 한다. 일반공급 1순위는 신청자 본인의 청약통장 가입 기간 12개월 이상, 월 납입금 12회 이상 납부한 자여야 한다. 왕숙지구 첫 민간참여 공공분양으로 분양가상한제가 적용돼 시세 대비 합리적인 가격으로 공급된다.
3개 노선 수혜 기대되는 3기 신도시 최대 규모 남양주 왕숙지구
국토교통부에 따르면 남양주 왕숙지구는 약 6만 가구, 인구 15만1000명 수용 규모로 3기 신도시 중 가장 크며 공원·녹지(32.9%)와 일자리 공간(13%)도 대규모로 조성된다. 단지는 별내 나들목, 북부간선도로 등과 가까워 교통 접근성이 뛰어나고 진접·별내·다산 등 기존 신도시의 생활 인프라를 공유할 수 있다. 단지 근처에 유치원, 초·중·고등학교가 계획돼 있어 교육 환경도 우수하며 인근에 왕숙천 수변공원, 밤섬유원지 등 여가 공간도 풍부하다.
아울러 왕숙지구에는 GTX-B 노선 왕숙역(가칭)을 비롯해 강동하남남양주선(9호선 연장), 4호선 풍양역(가칭) 등 주요 광역 교통망이 예정돼 있다. GTX-B 노선은 인천대입구역에서 여의도, 용산을 지나 남양주 왕숙, 마석역을 잇는 구간으로 올해 착공할 예정이다. 강동하남남양주선은 강동에서 미사, 왕숙을 지나 진접2지구까지 연결되며 4호선 풍양역도 단지 인근에 신설 예정이다.
카카오 디지털허브, 디지털 유니버스 등 대기업 투자 이어져
다수의 일자리 창출도 예정돼 있어 향후 직주 근접 수혜도 기대할 수 있다. 한국토지주택공사(LH)는 지난 6월 카카오, 경기도, 남양주시와 ‘카카오 디지털허브(가칭)’ 투자 유치를 위한 협약을 체결했다. 카카오 디지털허브는 AI 미래산업 대응을 목적으로 남양주 왕숙지구 산업용지에 건립될 예정이며 완공 시 2500여 명의 일자리 창출이 예상된다.
또한 지구 내에 도시첨단산업단지가 조성되며 이곳에 우리금융그룹의 미래형 통합 IT센터인 ‘디지털 유니버스’가 들어설 예정이다. 디지털 유니버스에는 금융연구개발(R&D) 센터, 교육시설 등 IT 핵심 전략 시설이 들어서며 완공 시 300명 이상의 상주 인력이 근무하게 된다. 총 5500억 원의 사업비가 투입돼 2028년 하반기 준공 예정이며 추가 고용 유발 효과는 3500명에 이를 전망이다.
조경 면적 최대 42% 공원형 단지… 창고·팬트리 등 수납공간 넉넉
왕숙 푸르지오 더 퍼스트는 전 가구를 남향 위주로 배치해 일조권과 조망권을 극대화했으며 기존 설계 대비 아파트 동 수를 줄여 탁 트인 개방감과 넓은 녹지공간을 확보했다. 조경 면적 역시 최대 42.62%(B2블록)로 계획돼 있으며 지상에 차가 없는 공원형 단지로 조성해 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.
가구 내부 설계는 실거주자 중심의 효율적 공간 활용에 중점을 뒀다. 전용 74㎡ 3개 타입, 전용 84㎡ 5개 타입의 다양한 평면을 선보였으며 특히 전용 84㎡ 전 타입에는 현관 창고, 안방 드레스룸, 팬트리 등 넉넉한 수납공간이 적용된다.
단지 지하에는 가구당 1.36대(B1블록), 1.34대(B2블록)의 넉넉한 주차 공간이 들어서며 지하주차장에는 전기차를 충전할 수 있는 충전 설비가 마련된다. 커뮤니티 시설도 다채롭게 마련된다. 피트니스클럽, 골프클럽, GX클럽, 오픈도서관, 독서실, 그리너리카페, 티하우스 등이 들어설 예정이다.
대우건설 분양 관계자는 “왕숙 푸르지오 더 퍼스트는 서울 접근성을 높이는 교통망과 일자리 창출 등 대규모 개발사업이 예정된 왕숙지구에 들어서는 첫 번째 단지인 만큼 가장 많은 수혜가 기대되는 단지”라며 “총 1147가구 규모의 ‘푸르지오’ 브랜드 단지로 조성돼 상품성이 우수하고 분양가상한제가 적용돼 합리적인 가격에 공급되는 만큼 높은 관심이 기대된다”라고 말했다. 본보기집은 남양주시 별내동에 위치해 있다.
