‘숙박 최대 5만원 할인 쿠폰’ 20일 10시 선착순 배포

문화체육관광부에 따르면 2025년 하반기 숙박세일페스타는 가을편·특별재난지역편(8월 20일~10월 30일)과 겨울편(11월 3일~12월 7일)으로 나눠 진행된다. 가을편과 특별재난지역편 할인권은 중복으로 발급받을 수 없다.