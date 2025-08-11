6·27대책 한달반만에… 강남-한강벨트 아파트값 다시 꿈틀

집주인 버티기에 호가는 그대로
거래량 감소속 현금부자 고가거래
6주만에 상승세 다시 가팔라져
정부 추가대책 내용에 시장 주목
서울 강남구 자곡동 자곡아이파크 전용 74㎡가 2일 17억5000만 원에 매매됐다. 지난달 매매가(16억6000만 원)보다 9000만 원이 오른 금액이다. 현재 같은 평수의 호가는 19억 원 선에 형성돼 있다. 인근 공인중개사무소 관계자는 “매도자들이 아직 시장 상황을 지켜보며 호가를 내리지 않고 있고, 매수자들도 섣불리 매수에 나서지는 않는다”며 “거래가 거의 없는 상황에서 일부 상승 거래가 나오고 있다”고 전했다.
수도권 주택담보대출을 6억 원으로 제한하는 6·27 대출 규제가 시행된 지 한 달 반이 지났지만 일부 지역에서 매도자들이 ‘버티기’에 나서며 시세가 크게 하락하지 않는 분위기다. 거래량이 급감한 상태에서 소수의 상승 거래가 전체 시세가 오른 것처럼 보이도록 하는 ‘착시 효과’를 낳아 매수 심리에 영향을 미칠 수 있다는 우려도 나온다.
10일 서울부동산정보광장에 따르면 서울의 아파트 매매거래량은 6월 1만1980건에서 7월 3649건으로 줄어들었다. 8월 거래는 아직 358건만 신고됐다. 7월 거래가 모두 신고되지 않은 상태라는 점을 감안하더라도 ‘거래 절벽’이 나타나고 있는 것이다.
거래량은 급감했지만 강남권과 마포, 용산, 광진구 등 ‘한강벨트’를 중심으로는 다시 오름세가 가팔라질 조짐이 나타나고 있다. 한국부동산원에 따르면 8월 4일 기준 서울 아파트값은 전주(0.12%) 대비 0.14% 올랐다. 상승세가 5주 연속 둔화되다가 6주 만에 다시 가팔라진 것이다. 특히 한강벨트라 할 수 있는 △성동구(0.22→0.33%) △광진구(0.17→0.24%) △용산구(0.17→0.22%) △강남구(0.11→0.15%) △마포구(0.11→0.14%) △강동구(0.07→0.14%) 등의 상승세가 눈에 띄었다.
전주 대비 상승률이 2배로 커진 강동구에서는 재건축이 진행 중인 천호동 우성아파트 전용 64㎡가 4일 9억 원에 매매됐다. 집값 상승세가 가팔랐던 2021년 8월 당시 기록한 역대 최고가 9억8000만 원보다는 낮은 금액이지만, 올해 처음으로 9억 원을 넘어선 가격에 거래됐다. 정부의 대출 규제로 이주비 대출이 막히며 재건축 사업이 어려움을 겪고 있지만, 여전히 호가와 거래 가격이 상승세를 보이고 있는 것이다.
다만 거래가 대출 규제 전인 6월의 3분의 1 수준으로 줄어든 상황에서 일부 현금 부자들만 고가 거래에 나서고 있다는 지적도 나온다. 전체 시장이 움직이는 것은 아니라는 의미다. 김인만 김인만경제부동산연구소장은 “일부 현금 부자들이나 실소유자가 매매를 하면서 시세가 떨어지지 않았다”며 “어떤 추가 대책이 나오는지에 따라 시장 상황이 바뀔 수 있을 것”이라고 설명했다.
