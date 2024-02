美매체 “삼성 ‘비스포크 제트 봇 콤보’, 로봇청소기 문제점 극복”

미국 IT 전문매체 ‘씨넷(CNET)’이 삼성전자가 올해 CES에서 선보인 건습식 겸용 로봇청소기 ‘비스포크 제트 봇 콤보’를 “일반적인 로봇청소기가 가진 문제점을 극복한 제품”이라고 극찬했다.29일 삼성전자에 따르면 씨넷은 비스포크 제트 봇 콤보를 가장 훌륭한 AI 기술이 적용됐다고 평가했다.특히 ▲바닥 얼룩을 인식해 스팀으로 물걸레를 데워 오염 부분을 한 번 더 집중 청소 ▲마룻바닥과 카펫을 구분해 바닥 재질에 따라 청소 ▲공간 인식을 바탕으로 진입 금지구역 설정을 도와주기 등 AI 기반 청소 기능을 호평했다.미국 IT 전문매체 BGR도 비스포크 제트 봇 콤보의 ▲강력한 흡입력 ▲‘AI 사물 인식’ 기능 ▲바닥의 오염을 효과적으로 제거하는 170RPM의 빠른 회전력은 다양한 환경에서 뛰어난 자율 청소를 실행한다고 평가했다.소비자용 IT 전문매체 ‘톰스 가이드(Tom’s Guide)‘는 비스포크 제트 봇 콤보를 ’CES 2024 최고의 로봇청소기‘ 중 하나로 선정하며 “바닥 얼룩을 감지한 후 스팀으로 데워진 물걸레를 빠른 속도로 회전해, 바닥 오염과 찌든 때를 효과적으로 제거한다”고 밝혔다.삼성전자 관계자는 “비스포크 제트 봇 콤보는 먼지 흡입과 물걸레 청소를 한 번에 수행하는 겸용 제품에 대한 높은 수요를 반영했고, 물걸레 살균 기능까지 더한 게 특징”이라고 말했다.[서울=뉴시스]