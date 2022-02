[DBR]ESG 변화에 대비하기 위한 전략은

○ ESG 2.0 시대 주요 변화

○ IT 인재에게 꼭 필요한 역량

ESG(환경, 사회, 지배구조) 1.0 시대는 기업들이 처음으로 ESG 경영 체계를 구축하고 목표 선언에 집중하는 시대다. ESG 2.0 이후 단계에서는 ESG 전환이 가속화되면서 기업 간 ESG 경영 성과에도 차이가 나게 된다. 또한 협력사로까지 ESG 관리 범위가 확대될 것이다. 이 같은 전환의 핵심은 주요 이해관계자들의 태도 변화다. ESG 1.0 환경에선 ‘ESG 리스크 회피’에 집중했다면 앞으로는 투자자들의 요구가 투자 기회 관점으로까지 확대될 것이다. 리스크 관리와 범위 수준을 재점검하고 정보 공시 체계를 새로 구축하는 등 ESG 변화에 대비하기 위한 전략을 소개한다.디지털 비즈니스 환경에서 정보기술(IT) 업무 담당 직원의 역할은 점점 복잡해지고 있다. IT 직원들이 사업 니즈에 부응하기 위해서는 단순히 기술적으로 숙련되는 것뿐만 아니라 대인 관계 기술을 연마하고 학습에 대해 지속적인 의지를 갖는 것이 중요하다. IT 직원은 새로운 툴과 기술, 엔지니어링 접근법을 활용해야 하는 상황에서 복잡한 역할을 관리할 줄 알아야 하며 다양한 분야의 전문가들과 연계하고 협력할 수 있어야 한다. 또한 기존의 IT 역량과 디지털 시대 새로운 역량 사이에서 발생하는 긴장을 다스려야 하며 창조적 갈등의 원천으로 삼아야 한다. 디지털 환경을 슬기롭게 헤쳐 나갈 수 있게 돕는 IT 인재 역량 개발 방법에 대해 짚어봤다.