한국미술사교육학회, ‘캠퍼스 밖 미술사 5W1H’ 학술대회 개최

한국미술사교육학회(회장 주수완 우석대 교수)는 27일 오후 1시 서울 명지대 인문캠퍼스 MCC관 10311호에서 ‘캠퍼스 밖 미술사 5W1H’라는 주제로 학술대회를 연다.
미술사 교육은 주로 대학 정규과정에서 이루어지지만, 실제로는 일반 대중을 대상으로 박물관, 미술관, 옥션 등 다양한 환경에서도 이루어지고 있다. 이번 학술대회는 이러한 미술사 교육의 현황을 살펴보고 미술사 교육이 오늘날 의미하는 것은 무엇이며, 어떻게 해야 사회에 기여하는 미술사가 될 것인가에 대한 논의의 장이 될 것으로 기대된다.
이미 ‘케데헌의 도상학’이란 파격적인 주제로 학술대회를 개최한 바 있는 한국미술사교육학회는 올해로 창립 40년을 맞았다. 이번 학술대회에는 국립박물관(국립익산박물관), 대학박물관(성균관대학교박물관), 화랑(피지갤러리), 지자체 문화재단(노원문화재단)에서 각각 미술사 교육을 기획하고 담당하는 실무자들이 발표자로 참여한다.
전승훈 기자 raphy@donga.com
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