방탄소년단 ‘아리랑’, ‘빌보드 200’ 톱10 재진입

글로벌 슈퍼그룹 ‘방탄소년단’(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 톱10에 재진입했다.
21일(현지시간) 빌보드 차트 예고 기사에 따르면, ‘아리랑’은 3만4000장 상당의 판매량으로 27일 자 ‘빌보드 200’에서 10위를 기록했다.
‘아리랑’은 이로써 해당 차트 톱10에 통산 11주간 머물렀으며, 전체 차트에는 13주 연속 진입을 이어갔다.
한국 아티스트 음반 중 ‘빌보드 200’ 톱10에서 11주를 기록한 것은 이번이 처음으로, 방탄소년단은 자체 최고 기록을 또 한 번 경신했다. 한편 미국 팝 스타 올리비아 로드리고의 세 번째 정규앨범 ‘유 심 프리티 새드 포 어 걸 소 인 러브(YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE)’가 이번 주 ‘빌보드 200’ 1위다. 48만5000장에 달하는 앨범 판매량을 기록했는데 이는 로드리고 역대 최고의 주간 기록이자, 올해 솔로 가수의 앨범을 통틀어 가장 큰 주간 판매량이다.
로드리고는 앞서 발표한 두 장의 정규 앨범 ‘거츠(GUTS)’(2023)와 ‘사워(SOUR)’(2021)로도 빌보드 200 1위를 차지했다.
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