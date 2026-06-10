폐암 투병 이혜영 “곳곳에 수술 흉터…이겨내고 세상 나올 것”

배우 이혜영이 10일 폐암 투병 생활을 공개했다.
이혜영은 이날 인스타그램에 “오랜만이다. 제가 이렇게 다시 나올 수 있을지 몰랐죠”라며 “암 투병을 했던 5년을 지나오면서 많은 것이 사라졌고, 많은 것이 새로 생겼다”고 밝혔다.
그는 “그동안 제가 배운 건 하나다. 건강하다는 것 자체가 행복하다는 것”이라며 “오늘 뭘 먹었는지, 어디를 걸었는지, 무엇에 웃었는지, 예전엔 당연하게 여겼던 것들이 지금은 전부 다 감사하다”고 했다.
그러면서 “또 다른 행복을 찾아서 함께 모험을 떠나보자. 함께 살아보자”며 오는 11일 개인 유튜브 채널을 개설한다고 알렸다.
이혜영은 유튜브 예고 영상 속에서 “옆구리로 폐를 절제해서 꺼냈기 때문에 옆구리에 굉장히 상처가 많다”며 수술 흉터를 공개했다. 그는 “주사를 많이 맞는 과정에서 혈관들이 약해졌다. 주삿바늘도 잘 안 들어가고 흉터도 많이 남았다”고 털어놨다.
이어 “(수술 부위가) 유착이 되니까 머리까지 계속 아프다”며 “갑자기 (증상이) 눈으로 오더라. 눈 때문에 많이 좌절했다”고 밝혔다.
그러면서 “눈이 괜찮아진 다음에 유튜브를 찍어야지 생각했는데 그런 날이 쉽게 빨리 올 것 같지 않아서 ‘에라 모르겠다’하고 (영상을) 찍었다. 눈이 많이 붓거나 피곤해 보여도 이해해달라”며 “마음만은 행복하게 찍고 있다”고 전했다.
아울러 “많이 속상하고 좀 힘들다. 그래도 이겨내고 열심히 해보겠다”며 “저 다시 세상 밖으로 나오려고 한다”고 덧붙였다.
앞서 이혜영은 2023년 방송 프로그램에서 “(2년 전인) 결혼 10주년에 종합검진을 받았는데 폐암 초기 진단이 나왔다. (폐) 일부를 떼어 냈다”고 투병 사실을 밝혔다. 1971년생인 그는 현재 배우 겸 화가로 활동 중이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0