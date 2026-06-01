‘데뷔 13주년’ 방탄소년단, 2주동안 ‘BTS 페스타’ 연다

방탄소년단(BTS)이 올해 데뷔 13주년을 맞아 ‘BTS 페스타’를 연다.
소속사 빅히트 뮤직은 1일 “BTS는 데뷔 기념일인 이달 13일을 전후해 약 2주간 온·오프라인에서 ‘2026 BTS 페스타’를 진행한다”고 밝혔다. 올해 타이틀은 ‘13(B)TS’로, BTS와 팬덤 아미(ARMY)의 지난 12년 여정에 새로운 ‘1’을 더해 다음 장으로 나아가는 출발점이란 의미를 부여했단 설명이다.
BTS는 12, 13일 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 부산 공연과 함께 다양한 콘텐츠도 선보인다. BTS 부산 공연은 2022년 10월 2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 이후 3년 8개월 만이다.
먼저 4일에는 가족 콘셉트로 촬영한 단체 사진이 공개된다. 5일에는 정규 5집 ‘아리랑’ 수록곡 ‘훌리건(Hooligan)’의 퍼포먼스 비디오를 공개한다. 7, 8일에는 멤버들의 현재와 자연스러운 순간을 담은 콘텐츠인 ‘노말 로그(NORMAL LOG)’와 ‘13 사이드 필름(13 SIDE FILM)’이 공개된다.
10, 11일에는 팀 자체 예능 콘텐츠인 ‘달려라 방탄 2.0’이 돌아온다. 12일에는 ‘아리랑’ 디럭스 바이닐(Deluxe Vinyl)에만 수록됐던 신곡 ‘Come Over’가 음원으로 발매될 예정이다.
사지원 기자 4g1@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0