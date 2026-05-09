방탄소년단 ‘스윔’, 英 싱글차트 7주 연속 톱50

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글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 정규 5집 ‘아리랑(arirang)’ 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’이 영국 오피셜 싱글 차트 톱100에서 7주 연속 톱50에 들었다.

8일(이하 현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 ‘스윔’은 오피셜 싱글차트 톱100 최신 차트(8~14일) 49위를 차지했다.

해당 곡은 방탄소년단 해당 차트 자체 최고 순위인 2위로 진입했다.

오피셜 차트는 미국 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 통하며 권위를 인정 받는다.

앞서 오피셜 앨범차트 정상에 올랐던 ‘아리랑’은 이번 주 20위를 차지했다. 7주 연속 톱20이다. 방탄소년단은 ‘아리랑’으로 해당 차트 세 번째 정상에 올랐다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든(GOLDEN)’이 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 39위를 차지했다. 해당 차트에 46주째 머물렀다.
‘K-팝 최대 기획사’ 하이브(HYBE)와 미국 유니버설뮤직그룹(UMG) 산하 게펜 레코드의 합작 걸그룹 ‘캣츠아이(KATSEYE)’의 신곡 ‘핑키 업(PINKY UP)’은 오피셜 싱글 톱100 47위다. 4주 연속 차트인했다.

이들이 미국 대형 음악 축제 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’에서 선보인 곡 중 하나인 ‘터치’는 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 98위를 차지하며 3주 연속 들어왔다.

이에 따라 캣츠아이는 이번 주에도 해당 차트에 2곡을 동시에 올렸다.

[서울=뉴시스]

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