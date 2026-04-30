“연기는 배우가, 나머지는 AI”… CJ ENM, 실사·AI 결합 장편 영화 공개

CJ ENM이 인공지능(AI)과 실사를 결합한 하이브리드 제작 방식으로 만든 한국형 오컬트·스릴러 영화 ‘아파트’를 30일 공개했다. CJ ENM은 이번 기술 실증을 발판 삼아 글로벌 콘텐츠 시장을 주도할 AI 경쟁력을 확보하겠다는 구상이다.
CJ ENM은 이날 서울 CGV 용산 아이파크몰에서 ‘CJ ENM 컬처 TALK’ 행사를 열고 AI 장편 영화 ‘아파트’를 최초로 공개했다.
‘아파트’는 죽은 사람들의 영혼을 볼 수 있는 주인공 ‘유미’가 새로 이사한 아파트에서 기묘하고 섬뜩한 사건과 마주하며 벌어지는 이야기를 그렸다. 제작을 맡은 정창익 CJ ENM AI 스튜디오 팀장은 “공동체 내의 무관심과 방관, 이기심이 어떤 비극을 낳는지 이야기하고 싶었다”고 설명했다. 이어 “실제 배우의 연기를 살리면서도 AI 기술의 효율성을 극대화하는 방법을 고민했다”며 “하이브리드 방식이 서사가 있는 롱폼 콘텐츠에도 적용될 수 있는지 검증하고자 했다”고 말했다.
이번 영화는 배우의 연기를 실내에서 촬영한 뒤 배경과 시각효과는 AI로 구현했다. ‘이마젠’, ‘나노 바나나’, ‘비오’ 등 구글의 AI 솔루션을 콘텐츠 제작 파이프라인에 결합했다. 영화 촬영 기간은 총 4일, 제작비는 5억 원이 들었다. 통상 이런 영화를 찍는 데에 5배가 드는 것을 생각하면 효율성이 극대화됐다는 것이 제작진 측 설명이다.
정 팀장은 “AI로 제작하면 주인공이 카페에서 커피 마시는 장면과 괴수를 물리치는 장면의 제작비 차가 별로 나지 않는다”며 “이런 효율성이 AI를 확대해야 하는 포인트”라고 말했다. 그러면서 “창작자가 AI를 어떻게 사용할지 고민이 선행돼야 효율이 극대화될 것”이라고 덧붙였다.
영화에 출연한 김신용 배우는 “재밌었다”고 소감을 밝혔다. 그는 “완성된 배경이나 효과를 보면서 연기하니 몰입도가 높아졌다”며 “AI가 영화·드라마를 만드는 새로운 도구가 되지 않을까. 배우들이 더 많은 기회를 얻었으면 좋겠다”고 말했다.
AI 발달로 크리에이터가 설 자리를 잃을 수 있다는 우려도 나왔다. 이에 대해 안성민 구글 클라우드 커스터머 엔지니어링 디렉터는 “AI가 창작을 대신하는 것이 아니라 창작자의 의도를 최대한 구현하는 형태로 돕고 있다”고 설명했다. 이어 “실제로는 연출하는 사람, 기술, 언어에 맞춰 장면 간 정합성과 일관성을 갖고 일치된 목표를 통해 결과물을 만들어낸다”고 강조했다.
AI를 활용하더라도 결국 콘텐츠의 본질은 스토리라는 점도 강조했다. 백현정 CJ ENM 콘텐츠이노베이션담당은 “AI 기술은 상향 평준화되고 있어 궁극적으로 중요한 것은 스토리”라며 “CJ ENM은 이야기와 IP를 만드는 전문성을 갖추고 있어 지속적인 경쟁력을 강화할 수 있을 것”이라고 말했다.
CJ ENM은 콘텐츠 제작뿐 아니라 기획·유통·마케팅·광고 등 전 사업 영역에 AI 기술을 도입하는 등 사업 고도화를 추진하고 있다. AI 중소 제작사 13곳, 교육기관 5곳과 손잡고 ‘AI 콘텐츠 얼라이언스’를 출범하는 등 생태계 조성에도 나섰다. 백 담당은 “단순히 제작에 머무르는 게 아니라 AI 콘텐츠 생태계를 위한 전방위적 협업을 강화하고 있다”며 “구글 등 빅테크와의 협업을 통해 국내외 AI 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.
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