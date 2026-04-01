슬림해진 풍자, 블랙 원피스 수영복 ‘착샷’…“건강까지 찾았다”

방송인 풍자가 다이어트 성공 이후 몰라보게 달라진 근황과 건강 상태를 공개해 이목을 집중시키고 있다.특히 영상 속 풍자는 수영을 즐기기 위해 블랙 원피스 수영복을 착용하며 한층 슬림해진 몸매를 드러내 시청자들의 눈길을 사로잡았다.
지난 20일 유튜브 채널 ‘풍자테레비’에는 ‘역대급 럭셔리 풀빌라에서 1박2일’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상 속 풍자는 럭셔리 풀빌라에서 하룻밤을 보낸 뒤 여유로운 아침을 맞이하는 모습을 담았다. 다이어트 성공 후 한층 슬림해진 실루엣을 자랑한 풍자의 모습에 팬들의 감탄이 이어졌다. 꾸준한 식단 관리와 생활 습관 개선이 시각적인 변화로 이어진 것이다.
평온한 아침 분위기 속에서 “다이어트하고 코 고는 게 많이 없어졌다 하더라”라며 다이어트 이후 달라진 변화를 고백했다. 이어 지인은 풍자를 향해 “소리가 작아져서 정말 딴 사람인 줄 알았다”며 놀라움을 감추지 못했다. 실제로 의학계는 코골이 감소를 체중 감량에 따른 대표적인 건강 개선 사례로 보고 있다. 대한수면연구학회는 과체중인 사람이 체중을 줄이면 수면 중 호흡이 크게 개선된다고 밝혔다.
지난 19일에는 풍자가 인스타그램을 통해 아침 식단을 공개해 눈길을 끌었다. 차 한 잔에 사과 1개, 삶은 달걀 2개로 이루어진 식단은 식이섬유와 단백질을 고루 챙긴 알찬 구성이다. 다이어트 대표 식품들을 활용해 단출하지만 영양 균형을 놓치지 않은 풍자의 모습에서 철저한 자기관리 정신을 엿볼 수 있다.
댓글 0