“신춘문예에 ‘AI 문학’ 부문 신설될 수도 있어”

[토요기획] AI가 시 쓰는 시대
15일 김언 시인과 허희 문학평론가, 권보연 사이버텍스트 디자이너의 대담에선 신춘문예와 노벨 문학상 등 기존 문학계를 지탱해 온 제도들이 인공지능(AI) 문학 시대에 어떤 변화를 맞을지에 대한 논의도 이어졌다.
AI시대, 문학상들의 미래는… “AI 문학 창작이 당연한 세상 온다”
공학-법학 등과 협업한 ‘과정 심사’… “노벨상도 ‘문학의 경계’ 고민할 듯”
최근 언론사 신춘문예를 진행하는 주요 언론사는 응모 편수가 급증하는 추세다. 지난해 진행한 ‘2026 동아일보 신춘문예’ 역시 9개 부문에 걸쳐 접수된 작품은 총 9113편으로, 2024년(7384편)보다 1729편이 더 늘어났다. 심사위원들 사이에선 “AI 활용과 무관하지 않을 것”이라며 “앞으로 신춘문예도 면접을 봐야 한다”는 말이 나올 정도다. 몇몇 신춘문예는 공모 요강에 ‘AI로 작성한 것이 드러날 경우 당선을 취소한다’는 문구를 명시하기도 한다.
● “신춘문예에 ‘AI 문학’ 부문 만들자”
김 시인은 신춘문예에 아예 ‘AI 문학’ 부문을 신설하자는 파격적인 제안을 내놨다. 그는 “일부 대학에선 이미 AI를 활용한 문학·영화 공모전이 열린다”며 “차라리 별도 부문을 만들어 실험이 이뤄지도록 하는 것도 방법”이라고 했다.
권 디자이너는 이럴 경우 ‘과정 검증’이 핵심이 될 것이라고 봤다. 그는 “최종 결과물만 놓고 인간과 비교해 우열을 가리는 방식이라면 차라리 하지 않는 게 낫다”며 “프롬프트, 데이터베이스, 사용한 도구, 창작자의 의도와 비전까지 함께 제출해야 한다”고 말했다.
권 디자이너는 이어 “이때 중요한 것은 그 과정을 평가할 수 있는 기준과 역량”이라며 “문학가뿐 아니라 공학자, 사회학자, 법학자 등 다양한 분야의 심사위원이 함께 참여해야 할 수도 있다”고 했다. “이런 협업적 심사 구조야말로 AI 문학 시대가 요구하는 새로운 방식일 것”이라는 얘기다.
미래 세대의 인식 변화도 언급됐다. 김 시인은 “10년쯤 지나면 AI를 활용해 썼다는 사실 자체를 특별하게 여기지 않는 세대가 등장할 수 있다”며 “인간이 썼는지 AI가 썼는지를 따지는 것 자체가 구시대적 질문으로 여겨질 수도 있다”고 전망했다.
● 50년 뒤 노벨 문학상은
노벨 문학상은 ‘인간 문학’의 마지막 보루로 남을까. 허 평론가는 노벨 문학상 역시 끊임없이 문학의 경계를 확장해 온 제도라고 짚었다. 2016년 밥 딜런의 수상 당시에도 ‘대중 가수가 어떻게 문학상 수상자가 될 수 있느냐’는 논란이 있었다. 2015년 스베틀라나 알렉시예비치 수상 때는 르포르타주 형식의 작품이 문학으로 인정받을 수 있는지에 대한 논쟁이 거셌다.
허 평론가는 “노벨 문학상은 계속해서 ‘문학이란 무엇인가’라는 질문을 던져 온 제도”라며 “AI와 문학이 결합한 형태의 작품이 충분히 축적된다면, 50년 뒤에는 그런 작품이 선택되지 않을 것이라고 단정하기 어렵다”고 했다.
김소민 기자 somin@donga.com
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