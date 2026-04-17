조선시대 ‘수토’ 발자취 따라… 울릉·독도 종합 학술조사 73년 만에 재개

광복 직후 우리 영토를 지키기 위해 진행됐던 울릉도·독도 종합 학술조사가 73년 만에 재개된다.
동북아역사재단(이사장 박지향)은 “재단 연구위원과 외부 전문가 등 20여 명으로 구성된 조사단이 이달 20~24일 경북 울릉군 일대를 조사한다”며 “하반기엔 독도도 조사할 예정”이라고 17일 밝혔다. 울릉도·독도의 역사와 문화, 자연 등에 대한 종합 조사는 1947년과 1952년, 1953년에 진행된 바 있다.
이번 조사는 조선시대 울릉도와 주변 섬을 정기적으로 순찰하며 영토를 수호했던 ‘수토(搜討·수색과 토벌)’ 활동에 초점을 맞춘다. 국내 최고 탁본 전문가로 꼽히는 흥선 스님이 조사단에 합류해 울릉도 곳곳에 남아 있는 수토 관련 각석문(刻石文)의 탁본을 제작할 예정이다. 또 황토굴, 돌고리 등 관련 유적의 현황을 살피고, 옛 지도나 사료 속 지명이 오늘날 어느 장소인지도 고증한다.
김영수 동북아역사재단 독도연구소장은 “수토 관련 문헌과 유적, 유물, 구술, 증언, 민속 등 분야를 망라해 학제적 연구를 수행할 예정”이라며 “수토관들의 영토 수호 정신을 계승해 울릉도와 독도에 대한 체계적이고 과학적인 데이터베이스를 구축할 것”이라고 말했다.
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