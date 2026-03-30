데이식스 원필, 붕괴를 고백할 용기…빛을 끄고 마주한 ‘언필터드’

오늘 첫 솔로 미니 앨범 ‘언필터드’ 발매 기념 인터뷰
첫 정규 이후 4년 만의 솔로음반
타이틀곡 ‘사랑병동’…“감정 쓰레기통이 됐으면”
타인에게 맹목적인 다정함을 건네던 이가 스스로 빛을 끄고 어둠 속으로 걸어 들어갈 때, 우리는 어떤 표정을 지어야 할까. ‘청춘의 서사’를 대변하는 K-팝 대세 밴드 ‘데이식스(DAY6)’ 키보디스트 겸 보컬 원필이 첫 솔로 정규 앨범 ‘필모그래피(Pilmography)’에서 ‘행운을 빌어줘’라며 찬란한 희망을 노래한 지 4년이 흘렀다.
원필은 30일 오후 6시 발매하는 첫 번째 미니 앨범 ‘언필터드(Unpiltered)’에서 정제된 다정함을 거두고 기꺼이 자신의 붕괴를 고백한다. 그것은 타인의 슬픔에 가닿기 위해 기어코 자신의 헐은 상처를 벌려 보이는, 아프지만 가장 정확한 위로의 방식이다.
원필은 늘 음악의 결과물에 온전히 안주하는 법이 없다. 작년 데뷔 10주년을 맞은 데이식스가 굳건한 궤도에 올랐음에도, 그는 멈추지 않고 또 다른 파동을 찾았다. 두 번째 솔로 앨범은 오롯이 ‘인간 김원필’의 내면을 향하는 나침반이 됐다. 최근 서울 강남구에서 만난 그는 “이전과는 다른, 생소하고 새로운 모습을 보여주고 싶었다”며 끝없는 갈증을 내비쳤다.
전역 후 팀을 향한 대중의 시선이 달라지면서 짊어지게 된 무거운 책임감, 잃고 싶지 않은 것들이 많아지면서 밤마다 찾아오던 두려움은 역설적으로 그를 더 투명한 고백의 장으로 이끌었다. 대중 앞에서는 늘 둥글고 다정한 사람이고 싶었지만, 음악 안에서만큼은 억눌린 자아의 파편들을 숨김없이 전시하기로 한 것이다. 곡을 빚어내는 과정은 스스로를 갉아먹는 동시에 치유하는 의식과도 같았다. 영감이 자연스레 떠오르기를 기다리기보다, 마감일이라는 현실적인 테두리 안에서 컴퓨터 앞에 앉아 트랙을 무한히 반복하며 감정을 길어 올렸다. “작업하는 기간에는 예민해져 있다”는 그의 말처럼, 그것은 자신의 가장 어두운 심연과 마주 앉아 기어코 음악을 건져 올리는 고단한 노동이었다.
데이식스 멤버들 역시 이러한 원필의 낯선 붕괴를 기꺼이 지지했다. 영케이(Young K)와 성진, 도운은 타이틀곡이 정해지기 전부터 가안을 듣고 “원래 네가 안 할 것 같은 걸 했는데 너무 좋다”, “이건 무조건 타이틀이다”라며 확신을 심어줬다. 오랜 시간 다정하고 밝은 에너지를 담당해 온 멤버가 내밀한 상처를 꺼내놓았을 때, 이를 가장 먼저 껴안아 준 것은 결국 오랜 궤도를 함께 걸어온 동료들이었다.
그 치열한 갈증의 끝에서 탄생한 타이틀곡 ‘사랑병동’은 역설적이게도 병동에 갇힌 자의 절박한 구조 신호다. 가사에는 ‘텅 빈 숨만 쉬고 있잖아’, ‘날 구해 줘’, ‘이젠 못 버틸 것 같아’ 같은 처절한 외침이 낭자하다. 표면적으로는 잃어버린 사랑을 향한 미련과 상실감처럼 보이지만, 그 이면에는 사회라는 거대한 병동 안에서 온전한 진심을 앓고 살아가는 현대인의 억눌린 신음이 자리한다.
원필은 “진심을 다 말하면 이상한 사람이 되는 세상에서, 단지 사랑에 빗대어 그 답답함을 해소할 창구를 만들고 싶었다”고 털어놨다. 온전한 절망의 감정을 투명하게 꺼내놓기 위해 그는 ‘사랑’이라는 보편적 은유를 빌려왔다. 슬픔을 밖으로 발화함으로써 비로소 그 슬픔의 무게에서 조금이나마 벗어날 수 있다는 인간의 본질적 모순을 짚어낸 셈이다. 이 지독한 역설을 시각화하기 위해 원필은 뮤직비디오에서 피 칠갑을 하는 특수 분장까지 감행하며 죽어가는 화자의 내면에 깊숙이 파고들었다. 음악적 스케일 역시 이러한 감정의 낙차를 극대화한다. ‘사랑병동’은 도입부의 감성적인 기타 선율로 위태롭게 시작해, 후반부로 갈수록 거친 드럼 비트와 폭발적인 밴드 사운드로 치닫는다. 여기에 15년 전 데뷔 전부터 데이식스의 곡들을 함께 만들어온 작곡가 이우민(‘collapsedone’)과의 재회는 곡의 완성도를 끌어올렸다. 머릿속으로 상상만 하던 거친 사운드의 질감을 함께 구현해 내며, 원필은 호소력 짙은 고음으로 드라마틱한 청각적 쾌감을 선사한다.
이우민 작곡가가 거친 질감을 함께 구현했다면, 앨범 전반의 서사를 다듬어준 또 다른 축은 최근 데이식스와 작업해온 홍지상 작곡가다. 원필은 이번 앨범에서 ‘어른이 되어 버렸다’를 함께 작업한 홍 작곡가에 대해 “단순한 음악적 조언을 넘어, 인생에 있어서 멜로디를 만들 때 생각지도 못한 관점을 제시해 준 감사한 분”이라고 깊은 애정을 표했다. 이들의 든든한 조력 아래, 원필은 미국 팝 록 밴드 ‘원리퍼블릭(OneRepublic)’ 등 평소 즐겨 듣던 리듬감 있는 팝의 요소를 녹여내며 끝없이 침잠할 수 있는 우울감에 세련된 생동감을 부여했다.
앨범의 수록곡들 역시 촘촘한 서사로 엮여 있다. 특히 세 번째 트랙 ‘어른이 되어 버렸다’는 아프지 않은 척, 괜찮은 척 세상과 타협하며 기어이 어른의 얼굴을 뒤집어쓰고 살아가는 이들의 씁쓸한 자화상이다. “정답이 아님을 알면서도 모두를 위해 타협해야만 할 때 비로소 어른이 된 것 같다”는 그의 고백은 동시대를 살아가는 수많은 ‘어른아이’들의 마음을 울린다.
마지막 트랙 ‘피아노’에서는 ‘누군가를 잃었을 때, 잊히기보다는 기억됐으면 하는 마음’을 담아냈다. 상실을 외면하지 않고 온전히 애도하려는 이 곡은 앨범 전체를 관통하는 ‘감정 아카이브’의 마침표 역할을 한다. 원필은 팬덤 ‘마이데이’가 이토록 처절한 가사를 듣고 걱정할까 봐 두렵기도 했다. 하지만 그는 “이 음악이 안 좋은 감정들을 시원하게 던져버릴 수 있는 감정 쓰레기통이 됐으면 좋겠다”고 바랐다. 언제나 대중에게 위로를 건네던 그가, 이제는 자신의 바닥을 기꺼이 내어주며 타인의 찌푸린 슬픔을 대신 받아내겠다는 결연한 다짐을 전한 것이다.
“10년, 20년이 지나도 늙지 않는 음악을 하고 싶다”는 원필의 꿈은 현재 진행형이다. 30대의 초입에서 그가 남긴 ‘언필터드’는 완벽하게 세공된 보석이 아니라, 상처 입은 원석 그대로의 묵직한 기록이다. 때로는 상처를 똑바로 응시하는 것만이 유일한 치유가 됨을 원필은 필터 없는 날 것의 음악으로 증명해 냈다. 원필이 오는 5월 1~3일 잠실실내체육관에서 여는 단독 콘서트 ‘언필터드’에서 얼마나 짙은 위로의 잔향을 남길지 기대되는 이유다.
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