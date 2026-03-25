BTS 광화문 공연, 1840만명 시청…24개국서 주간 1위

방탄소년단(BTS)의 ‘광화문 컴백’ 중계 영상을 전 세계 1840만 명이 시청한 것으로 집계됐다. 지난주 넷플릭스 비영어 쇼 부문 1위다.
넷플릭스는 “21일 서울 광화문 광장에서 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 중계 영상을 1840만 명이 시청했다”고 25일 밝혔다.
이는 실시간 및 방송 종료 후 24시간 이내 시청자 수를 더한 수치. 지난주 총 시청 횟수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)는 1310만 번에 달했다. 멕시코와 일본, 필리핀 등 24개국에서 주간 1위를 차지했다. 주간 10위권 안에 진입한 나라는 총 80개국으로 집계됐다.
독보적 인기는 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 ‘플릭스 패트롤’에서도 확인된다. 플릭스 패트롤에 따르면 이번 컴백 공연 영상은 공개 당일 전 세계 77개국에서 1위에 올랐다.
특히 일본과 인도네시아, 페루, 베네수엘라를 포함한 7개국에서는 22~24일 사흘 내리 정상을 지켰다.
약 4년 만의 컴백은 소셜미디어(SNS)에서도 화제를 일으켰다. 넷플릭스에 따르면 자사 공식 채널의 BTS 관련 콘텐츠가 26억 회 이상 노출된 것으로 나타났다.
넷플릭스 측은 “미국과 호주, 아르헨티나, 영국 등에서 BTS 컴백 관련 해시태그(#)가 인기 검색어에 올랐다”고 했다.
BTS는 2022년 12월 멤버 진의 입대를 시작으로 ‘군백기’(군 복무로 인한 공백기)를 가졌다. 지난해 6월 7명의 멤버 모두 전역하거나 소집 해제됐다.
타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’, ‘바디 투 바디(Body to Body)’ 등이 수록 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 20일 발표하면서 복귀했다.
이튿날 광화문에서 열린 공연은 2022년 10월 부산아시아드경기장에서 열린 ‘Yet to Come in Busan’ 이후 3년 5개월 만의 ‘완전체 무대’였다.
이번 신보가 ‘그래미 어워즈’를 거머쥘 수 있을지에 대한 귀추도 주목된다. 앨범 제작에 참여한 메인 프로듀서 25명 중 싱어송라이터 라이언 테더, 디플로 등 다수가 그래미 어워즈에서 수상했거나 후보로 올랐던 것으로 알려지면서 ‘그래미 수상을 겨냥했다’는 시각도 나온다.
BTS가 컴백 및 신보를 준비하는 과정을 담은 다큐멘터리를 향한 기대도 커지고 있다. ‘BTS: 더 리턴’은 27일 넷플릭스에서 공개될 예정이다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
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