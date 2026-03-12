여성그룹 ‘씨야’ 15년만에 재결합…“추억 소환 아닌 새로운 시작”

2000년대 중후반 대한민국 발라드 신을 대표한 3인조 여성그룹 ‘씨야’(남규리, 김연지, 이보람)가 데뷔 20주년을 맞아 15년 만에 재결합한다.
12일 가요계에 따르면 씨야는 이달 선공개곡을 발매하고 발매 당일 서울 종로구의 한 재즈바에서 팬미팅을 개최한다. 5월에는 정규앨범도 발매한다는 계획이다.
세 멤버는 “씨야의 20주년이란 의미 있는 해를 맞아 팬들을 향한 마음 하나로 다시 뭉치게 됐다”며 “이번 재결합은 단순한 추억 소환이 아닌 새로운 시작”이라고 했다.
씨야의 완전체 앨범은 2011년 발표한 굿바이 앨범 ‘씨 유 어겐(See You Again)’ 이후 15년 만이다. 2006년 3월 정규 1집 ‘더 퍼스트 마인드(The First Mind)’와 타이틀곡 ‘여인의 향기’로 데뷔한 씨야는 폭발적인 가창력이 돋보이는 ‘사랑의 인사’, ‘미친 사랑의 노래’ 등으로 사랑받았다.
멤버들은 현재 각자 다른 소속사에 몸담고 있지만, 단체 활동을 위해 프로젝트 법인 ‘씨야’를 설립했다. 선공개곡은 20년이란 시간과 재결합의 의미를 담은 씨야 특유의 감성 발라드로, 씨야 멤버들이 작사에 참여했다. 정규앨범에는 박근태, 김도훈 등 씨야의 최전성기를 함께 한 프로듀서들이 참여했다.
씨야는 “20대엔 공부하듯 노래를 불렀다면, 이제는 직접 겪고 느낀 이야기들을 담아 진짜 우리의 음악을 들려주고 싶다”고 했다.
사지원 기자 4g1@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0