1000만 감독 이룬 장항준 “영화 보며 도덕의 마지노선 생각했으면”

“‘관객으로 들어가서 백성으로 나온다’라는 평이 인상적이었어요. ‘역사의 빈틈을 온기로 채웠다’라는 말도 감사했습니다.”
6일 1000만 관객을 돌파한 영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독(57)은 “한 번도 상상해 본 적이 없는 상황이고, 기쁘면서도 조심스러운 마음”이라며 투자배급사 쇼박스를 통해 이런 소감을 밝혔다. 쇼박스에 따르면 지난달 4일 개봉한 ‘왕과 사는 남자’는 이날 오후 6시반경 역대 34번째 ‘천만 영화’가 됐다.
장 감독은 “나약한 이미지였던 단종이 점차 성장해 가는 강단 있는 모습, 한 인간으로 살아가려 노력하는 모습이 감동을 준 것 같다”고 했다.
영화를 통해 전하고자 했던 메시지로는 ‘의의(意義)’를 꼽았다. 의의는 ‘말이나 글의 속뜻’ 등을 뜻하는 단어이지만 장 감독은 ‘나의 이익을 버리고 옳은 일을 한다는 것에 대한 생각’이라고 정의했다. 그는 “아무리 살기 팍팍하고 계산적으로 산다고 해도 마음속에 각자 지키고자 하는 것들이 있으리라 생각한다”며 “‘내가 지켜야 될 최소한의 도덕적 마지노선은 어디인가’ 같은 것들을 생각해 봤으면 좋겠다”고 했다.
2024년 ‘범죄도시 4’를 끝으로 1000만 관객을 견인한 작품이 없었던 영화계는 2년 만의 호재에 반색하고 있다. 팬데믹 시기를 제외하면 2012년 이후 해마다 국산 천만 영화가 나왔지만 지난해는 ‘좀비딸’이 564만여 명의 관객을 동원하는 데 그친 바 있다.
쇼박스 측은 “여전히 극장으로 오고자 하시는 관객들이 계신다는 점을 확인했다는 점에서 감사한 마음이 크다”며 “영화 산업 구도가 많이 달라진 탓에 흥행에 대해 예단하기 어려웠으나, 따뜻한 시선으로 연출해주신 감독님과 배역에 잘 어울리는 배우분들의 합류 덕에 관객들이 공감해주신 것 같다”고 밝혔다.
업계에서는 익숙한 소재와 연휴 효과가 맞물리며 흥행 동력이 형성된 것으로 분석한다. 특히 세대를 아우르는 ‘가족 영화’로 입소문을 타며 설 명절과 3·1절 연휴 영화관람 수요를 고스란히 흡수한 효과가 컸다. 개봉 첫 주말 관객은 약 63만 명이었으나, 설 연휴 초입이던 2주차 주말은 82만여 명, 3주차 주말은 115만여 명, 3·1절 연휴가 낀 4주차 주말은 147만여 명으로 상승 곡선을 그렸다.
‘왕과 사는 남자’는 외화를 제외하면 한국영화로선 25번째 천만 영화다. 국내 박스오피스 역사상 최초로 천만 영화에 등극한 것은 2003년 강우석 감독의 ‘실미도’이며, 사극 최초로 천만 영화가 된 것은 2005년 이준익 감독의 ‘왕의 남자’다.
‘왕과 사는 남자’는 수양대군에게 왕위를 뺏기고 강원 영월로 쫓겨난 어린 왕 단종(박지훈)과 그를 돌보게 된 마을 촌장 엄흥도(유해진)의 이야기를 담았다. 마을의 부흥을 위해 유배지가 되겠다고 자청한 엄흥도는 눈앞에 나타난 소년 왕의 처연한 처지에 마음이 흔들린다. 두 사람은 신분을 초월한 유대를 쌓아가지만 조정의 칼날이 위협해온다.
댓글 0