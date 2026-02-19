‘브라질 카니발 달군’ 엔믹스, 파블로 비타와 두 번째 협업

대세 걸그룹 ‘엔믹스(NMIXX)’가 브라질 팝스타 파블로 비타와 약 6개월 만에 두 번째 협업곡을 발매한다.
19일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 엔믹스는 오는 26일 오후 12시 신곡 ‘틱 틱(피처링 파블로 비타)(TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar))’를 발표한다.
이들은 작년 8월 첫 컬래버레이션곡 ‘메쉬(MEXE)’로 처음 만났다. 이 곡은 K팝과 브라질 펑크를 조화롭게 녹여낸 사운드, 라틴 스타일 안무가 특징이다.
엔믹스는 지난 16일(현지시간) 브라질 상파울루 카니발(Brazilian Carnival São Paulo)에서 열린 비타의 블록 파티에 스페셜 게스트로 나서 ‘틱 틱’ 무대를 처음 공개했다. 엔믹스는 특히 ‘K팝 그룹 최초’로 상파울루 카니발에 참여해 브라질 내 높은 인기와 영향력을 입증했다. 비타와의 합동 무대부터 단독 스테이지까지 약 3시간가량 펼쳐진 이번 블록 파티에서 그룹 대표곡 ‘오오(O.O)’, ‘다이스’, ‘러브 미 라이크 디스’, ‘대시’ 등을 라이브로 선사하고 축제 분위기를 달궜다.
JYP는 “거리를 가득 메운 약 200만 구름 인파와 함께 춤추고 노래하며 장관을 이뤘다”고 특기했다.
