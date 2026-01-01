엠디루사, 골드 핑키링 컬렉션 ‘디아망’ 런칭

새끼 손가락 끼는 ‘핑키 링’ 메인 아이템
11가지 모델… 맞춤 오더 방식으로 제작
액운 막고 소원 이루는 의미 담아 디자인
프리미엄 천연 다이아몬드 주얼리 브랜드 ‘엠디루사(Emdirusa)’가 감성과 상징성을 담은 골드 핑키 링 컬렉션 ‘디아망(DIAMAN)’을 런칭했다. 디아망은 영원함을 의미하는 다이아몬드(Diamond)와 소망(Wish) 결합한 단어로, 단순한 주얼리를 넘어 착용하는 이의 바람과 기원까지 담아낸다는 의미를 담았다.
메인 아이템은 18K 금과 천연 다이아몬드로 제작한 새끼손가락 반지, 일명 핑키 링(PinkyRing)이다. 핑키 링은 다양한 연령대에서 각각의 다른 의미를 담아 착용한다. 20∼30대는 행운을 끌어오는 패셔너블한 아이템으로, 40∼50대는 자녀의 행운을 기원하고 재물복을 상승시키는 의미로 주로 착용한다.
컬렉션은 모두 11가지 모델로, 모든 제품은 맞춤 오더 방식으로 제작된다. 볼륨감이 돋보이는 디자인부터 포인트로 착용하기 좋은 화려한 디자인까지 다양한 핑키 링을 선보인다. 액운을 막고 소원을 이루는 부적 같은 의미를 담은 디자인도 눈길을 끈다. 시그니처 디자인인 ‘그레이스 모티브’를 물고기 형태로 재해석한 제품이 대표적이다. 물고기 모티브는 부와 성공을 가져다 주는 상징적 의미를 갖고 있다.
엠디루사 측은 “기존 엠디루사의 고급스러운 브랜드 아이덴티티에 감각적인 무드를 더했다”며 “이를 통해 보다 폭넓은 고객층과의 정서적 연결을 기대하고 있다”라고 했다.
디아망은 엠디루사 롯데백화점 잠실점, 신세계백화점 센텀시티점에서 만나볼 수 있다. 561 공식 브랜드관에서 온라인으로도 구매가 가능하다.
