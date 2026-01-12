본문으로 바로가기
문화
‘뉴진스 퇴출’ 다니엘, 개인 SNS 열고 첫 라이브 소통 예고
2026-01-12 11:53
2026-01-12 10:34
2026년 1월 12일 10시 34분
김수연 기자
뉴진스 다니엘 ⓒ News1
그룹 뉴진스 활동이 중단된 다니엘이 개인 소셜미디어를 개설한 뒤 첫 라이브 방송을 예고하며 팬들 앞에 모습을 드러낼 예정이다.
다니엘은 12일 자신의 개인 SNS에 “for those who waited 12 Jan. 7PM”이라는 문구가 담긴 이미지를 올리며 라이브 방송을 예고했다.
해당 라이브는 같은 날 오후 7시 진행될 예정이다. 라이브 방송을 통해 팬들과 직접 소통에 나서는 것은 팀 활동 중단 이후 처음이다. 라이브에서 다니엘은 그간의 근황과 안부를 전하며 팬들과 소통할 계획이다.
SNS @dazzibelle 갈무리
현재 진행 중인 소송이나 분쟁과 관련한 언급은 하지 않을 것으로 알려졌다. 다니엘은 뉴진스 활동 당시 개인 SNS를 운영하지 않았으나, 최근 개인 계정을 새롭게 개설했다.
해당 계정은 개설 직후 빠르게 주목을 받았다. 12일 오전 기준 팔로워 수는 27만 명을 넘어섰으며, 다니엘의 친언니이자 가수인 다니엘 마쉬 계정만을 유일하게 팔로우한 상태다.
지난달 29일 뉴진스 소속사 어도어는 다니엘에게 전속계약 해지를 통보했다고 밝힌 바 있다. 어도어는 “분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정”이라며 법적 대응을 선언했다.
이에 대해 다니엘 측도 법적 대응에 나섰다. 법률대리인은 법무법인 화우가 맡은 것으로 전해졌다.
