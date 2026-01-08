‘라푼젤’ 실사판 주인공은 백인…디즈니 흥행참패에 ‘PC주의’ 버렸나

디즈니가 2010년 개봉한 애니메이션 ‘라푼젤’의 실사 영화 주인공을 금발 백인 배우로 캐스팅해 화제를 모으고 있다. 디즈니스튜디오는 7일(현지 시간) 인스타그램 계정을 통해 “라푼젤 역에는 호주 출신 여배우 티건 크로프트(21)를, 플린 라이더 역에는 미국 출신 배우 마일로 맨하임을 각각 확정했다”고 밝혔다. 두 배우 모두 백인이다.
최근 디즈니 이른바 ‘PC주의(Political Correctness·정치적 올바름)’를 반영한다는 취지에서 ‘라푼젤’을 포함해 통상 백인이 주인공인 콘텐츠에도 다양한 인종의 배우를 기용해왔다.
대표적으로 ‘인어공주’ 실사판(2023년)에선 흑인 배우 할리 베일리가, ‘백설공주’ 실사판(2025년)에선 라틴계 배우 레이철 지글러가 주인공을 맡았다. 이 같은 조치가 원작과 어울리지 않는다는 비판도 제기됐다.
실제로 ‘인어공주’와 ‘백설공주’는 모두 흥행에 실패했다. 특히 약 3900억 원의 제작비가 투입된 ‘백설공주’는 전 세계 수익 1억4570만 달러(약 2110억원)에 그치며 손익분기점을 크게 밑돌았다.
김보라 기자 purple@donga.com
