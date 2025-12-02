윤다훈, 하루에 대리운전 13번 불러…“한 잔만 마셔도 부르니까”

배우 윤다훈이 하루에 대리운전을 13차례 부른 적이 있다고 지인들이 밝혔다. 윤다훈의 지인들은 “한 잔을 마셔도 한다”, “그 개념(음주운전을 하지 말아야 한다)은 확실하신 것”이라고 했다.
윤다훈, 작곡가 주영훈, MC 박경림, 개그맨 윤정수는 1일 방송한 채널A 예능프로그램 ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’에서 음주, 대리운전에 관해 대화했다. 이 프로그램은 인생에서 가장 소중하고 의미 있는 사람을 자신의 공간으로 초대해 추억, 미담 등을 얘기하는 예능이다.
주영훈은 윤다훈을 가리키며 “이 형, 대리운전 13번 한 적이 있다”고 말했다. 그러면서 “중요한 건 한 잔을 마셔도 하니까”라며 “조금 마시든, 입을 대는 순간 (대리운전을 부른다)”고 했다. 이에 박경림은 “그 개념은 확실하신 것”이라고 덧붙였다.
윤다훈은 “대리운전 회사에서 (대리운전을 많이 불러) 선풍기를 보내줬다”며 “사은품 쿠폰, 포인트가 많아서”라고 말했다. 이에 박경림은 “오빠 대리회사 VIP구나”라고 했고 주영훈은 “VVIP”라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
