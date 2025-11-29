[책의 향기]못 살 것 같아도 살 길을 찾는다, 기어코

1초에 1m 달리는 사하라 개미… 60도 넘는 사막서도 살아 남아
◇극한 생존/알렉스 라일리 지음·엄성수 옮김/376쪽·2만2000원·알에이치코리아
영국의 유명한 생존 전문가인 베어 그릴스가 진행하는 다큐멘터리 ‘인간 대 자연’을 보다 보면 경이로움을 금치 못할 때가 많다. 극한의 야생에서 살아남기 위해 상상을 초월한 행동을 하는데, 본 것 중 최악은 사자가 먹다 남긴 동물 사체를 뜯어먹는 장면이었다.
심지어 죽은 동물 내장에 남아있는 찌꺼기를 짜서 수분을 섭취하고, 곰이 남긴 배설물에서 과일을 찾아 먹기도 했다. 보는 내내 극한의 환경을 이겨내는 인간의 생존력에 감탄한 게 나뿐만은 아닐 것이다. 그런데 ‘이놈’들이 보기에 베어 그릴스의 생존력은 아마 번데기 앞에서 주름잡고, 메시 앞에서 공 차는 격이 아닐까 싶다.
영국 과학 작가이자 과학커뮤니케이터로 세계의 신비한 동물을 찾아다니며 소개해 온 저자가 이번엔 ‘이놈들’ 사막과 극지방, 심해, 심지어 방사능 지대 등 극악의 환경에서 살아남은 생명체를 소개했다. 지면 온도가 60도가 넘는 사막에서 1초에 1m를 달리는 ‘사하라 개미’와 얼어붙은 남극 바다에서도 얼지 않는 혈액을 가진 ‘아이스피시’, 6개월 동안 산소 없이 생존한 ‘멋쟁이 거북’ 등 태어나서 처음 들어본 생명체의 놀라운 능력을 보는 맛이 쏠쏠하다.
저자는 이런 극한의 환경을 이겨내는 생존력이 아주 특별한 생물에만 있는 게 아니라 멧돼지, 노루 등 평범한 동물에게도 존재한다고 말한다. 1986년 4월 원자로 폭발로 죽음의 땅이 되고, 지금도 방사선이 유해 수준인 우크라이나 체르노빌 지역을 그 예로 든다. 약 40년이 지난 현재 각종 새와 멧돼지, 노루, 토끼가 이곳에서 개체수를 늘리고 있다고 한다.
“자연의 힘으로 회복된 우크라이나 체르노빌 인근 원자력발전소 주변 지역에는 지금 늑대와 멧돼지 그리고 사슴들이 살고 있으며… (동물들에게) 방사선 계측기를 대면 백색 소음 같은 치직 소리가 들린다. … 만일 그 입자들이 동물의 몸속으로 침투한다면 여러 방식으로 DNA가 파괴될 수 있다. … 그러나 이 모든 교과서적인 방사선 피해 사례에도 불구하고, 체르노빌 주변에서는 생명체들이 자라고 있다.”(8장 ‘독이 가득한 낙원’에서)
저자는 이런 듣지도 보지도 못한 생명체에 관한 책을 쓴 까닭에 대해 “상상도 못 할 만큼 혹독한 환경에서 살아남는 생명체를 보고, 도저히 살 수 없을 것 같은 시기를 헤쳐 나오는 데 도움이 됐다”라고 말한다.
그 한 예로 약 20억 년 전 ‘남세균(cyanobacteria)’의 광합성 작용으로 대기 중의 산소 농도가 증가하면서 발생한 기존 생명체의 대재앙 사태를 꼽았다. 당시 산소가 없는 환경에서 번성했던 생명체에게 산소는 독과 마찬가지였고, 적응하지 못한 생명체는 모두 절멸했다. 하지만 대재앙을 겪으면서 미생물들은 산소라는 ‘독성 기체’로부터 자신을 보호하기 위해 공생관계를 구축하고 진화하면서 더 큰 번성을 이뤘다는 것이다.
물론 이들의 생존력은 과학적인 능력 때문이겠지만, 저자는 극한의 환경에서도 살아남는 생명체들을 보며 ‘참고 버티면서’ 살아가는 방법을 배울 수 있었다고 말한다. 단순히 저자 개인적 경험 차원을 넘어, 갈수록 가혹해지는 지구라는 환경 앞에서 인간을 포함해 “모든 생명은 길을 찾아낼 것”이라는 희망적인 메시지를 던진다. 원제 ‘Super Natural: How life thrives in impossible places’
