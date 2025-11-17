SBS 교양 PD, 성희롱으로 해고…2주 만에 또 터진 방송가 성추문

SBS 교양본부 PD가 성희롱 내규 위반으로 해고됐다. 불과 2주 전 tvN ‘식스센스’ PD 성추행 의혹에 이어 또다시 성비위 논란이 발생하며 방송가의 관리·감독 문제에 대한 지적이 커지고 있다. ⓒ뉴시스
SBS 교양본부 소속 PD가 성희롱 혐의로 해고되며 방송가에 또다시 성비위 논란이 번지고 있다. 불과 2주 전 tvN 스타 PD의 성추행 의혹이 불거졌던 만큼 업계 내부에서는 “성희롱·성폭력 문제에 대한 관리·감독 강화가 필요하다”는 지적이 나온다.

● SBS “즉각 조사 후 해고 징계”

17일 SBS에 따르면, 교양국 PD A 씨가 지난달 성희롱·성폭력 내규 위반으로 해고됐다. SBS 측은 “의혹 제기 직후 즉각 사태 파악에 나섰고, 진상 조사 끝에 인사위원회에 회부해 해고 징계를 결정했다”고 설명했다.

A 씨는 SBS 인기 시사·교양 프로그램을 연출해온 인물로 알려졌다. 그러나 구체적인 성희롱 의혹 내용이나 피해자의 신원 등은 공개되지 않았다.

● tvN ‘식스센스’ PD 이어…방송가 전반에 성비위 논란 확산

앞서 지난 3일에는 tvN 예능 ‘식스센스: 시티투어2’를 연출한 PD B 씨가 제작진 C 씨를 강제추행한 혐의로 피소된 사실이 알려졌다. C 씨는 “회식 자리에서 추행을 당했고, 이후 프로그램 하차 통보까지 받았다”고 주장했다. 반면 B 씨는 “팀 내 갈등으로 인한 전보였을 뿐이며, 성추행 주장은 허위”라고 반박했다.

이 사건에 대해 CJ ENM은 내부 조사에서 B 씨의 성추행 중 일부 혐의를 인정했지만, 일방적 하차 등 직장 내 괴롭힘 의혹에 대해서는 ‘혐의 없음’ 판단을 내렸다. 현재 B 씨와 C 씨 모두 이의 신청을 한 상태로, 양측의 진실 공방은 계속될 전망이다.

이처럼 SBS와 tvN에서 잇따라 성비위 논란이 터지자 업계에서는 “방송 제작 환경의 구조적 문제를 돌아봐야 한다”는 목소리가 제기된다. 특히 제작팀 내 권력 관계가 뚜렷한 만큼 피해 호소가 어렵고, 비공식 회식 등에서 성추행·성희롱 사건이 반복적으로 발생해 왔다는 지적도 이어진다.

