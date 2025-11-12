수능 D-1, 아이유→세븐틴, 응원 릴레이…“행운이 쏠리길”

2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞두고 아이유, 제로베이스원, 엔하이픈, 세븐틴 등 인기 스타들이 전국 수험생들에게 따뜻한 응원 메시지를 전했다.
이번 수능은 13일 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분(일반 수험생 기준)까지 전국 85개 시험지구 1310개 시험장에서 실시된다. 응시자는 총 55만4174명으로, 2019학년도 이후 7년 만에 가장 많다.
● 아이유 “네모난 시험지 위에 동그라미들만 피어나길”
가수 아이유는 “벌써 2026년 대학수학능력시험이 하루 앞으로 다가왔다. 제가 이 영상을 매년 찍고 있는데 이맘때쯤이면 제가 시험 보는 것도 아닌데 괜히 저도 긴장이 되고, 날이 이렇게 추워졌구나 하고 느껴진다”고 전했다.
이어 “매년 하는 말이지만 우리 유애나(팬덤명)에게 특별히 그날 하루만큼 온 우주의 기운이 몰려서 행운이 쏠려 가기를. 제가 바라고 있겠다”며 응원했다.
그러면서 “절대 수험표랑 신분증 잊으면 안 된다는 거. 까먹지 말고 지금 챙겨. 알람 잘 맞춰놓고 절대 늦지 말고 잘하고 오기야. 여러분의 네모난 시험지 위에 동그라미들만 예쁘게 피어나길 바라고 있겠다”고 격려했다.
● 제로베이스원 “노력 빛날 시간…보답 받는 결과 있기를”
올해 수능에 응시하는 멤버 한유진이 속한 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)은 “지금까지 정말 열심히 달려온 모든 수험생분들, 너무너무 고생 많으셨다. 내일이면 여러분의 노력이 빛날 시간이다. 그동안의 시간을 보답 받을 수 있는 좋은 결과가 있기를 바란다”고 응원했다.
특히 막내 한유진을 향한 응원도 빠지지 않았다. 멤버들은 “유진이, 잘할 수 있지?”라며 “지금 이 시간에도 열심히 준비하고 있을 수험생 여러분께 저희의 응원이 조금이나마 힘이 되었으면 좋겠다. 수험생 여러분과 수험생 제로즈(팬덤명), 그리고 수험생 유진이 모두 파이팅”이라고 사기를 북돋웠다.
● 엔하이픈 “갈고 닦은 실력 마음껏 펼쳐내자”
그룹 엔하이픈(ENHYPEN)은 “얼마 남지 않은 수능 막바지 준비에 최선을 다하고 있을 여러분을 응원하기 위해 우리가 찾아왔다”며 “최선을 다해 달려온 수험생 엔진(팬덤명) 여러분 그동안 수고 많았다. 여러분이 수많은 밤을 지새면서 쏟은 노력은 결코 헛되지 않았다”고 격려했다.
이어 “편안한 마음으로 그동안 갈고 닦은 실력을 마음껏 펼쳐내자”, “결과가 어떻든 여러분의 모든 오늘과 내일을 응원한다” 등 진심을 담은 말과 함께 시험 당일 컨디션을 위한 숙면과 아침 식사, 따뜻한 옷차림을 당부했다.
● 세븐틴→투어스 “후회 없이 잘 하고 오길”
황민현, 세븐틴(Seventeen), 투어스(TWS) 등 플레디스 엔터테인먼트 소속 아티스트들도 수험생들에게 진심 어린 응원의 메세지를 건넸다.
가수 겸 배우 황민현은 “1년 동안 준비 열심히 한 만큼 컨디션 관리 잘해서 미련과 후회 없이 잘하고 오셨으면 좋겠다”고 응원했다.
그룹 세븐틴은 “여러분이 그동안 쏟은 노력과 열정이 반짝이는 순간으로 돌아올 거라고 생각한다. 평소처럼 자신 있게 한다면 분명 막힘없이 잘 풀 수 있을 거라 믿는다”며 “열심히 준비한 만큼 파이팅 넘치게 잘 보고 왔으면 좋겠다”고 격려했다.
멤버 경민이 올해 수능을 치르는 그룹 투어스는 “결과도 중요하지만 여기까지 포기하지 않고 달려온 여러분이 정말 멋지다. 모두 좋은 결과 있으시길 진심으로 응원하겠다”고 힘을 보탰다. 경민은 “같은 수험생으로서 떨리고 긴장된다. 마지막까지 컨디션 관리 잘하고 수험표랑 준비물도 꼭 미리 챙기자”고 소감을 전했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
