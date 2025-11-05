한국소비자원이 선택한 러닝 재킷 가성비 1위, ‘이 브랜드’였다

‘천만 러너 시대’가 도래하며 달리기 운동을 패션처럼 즐기는 ‘러닝코어(Running Core)’ 트렌드가 확산하고 있다. 이에 한국소비자원이 소비자들의 합리적 선택을 돕기 위해 나이키·뉴발란스·아디다스·데상트·안다르·언더아머·젝시믹스·휠라 등 8개 주요 스포츠 브랜드의 러닝 재킷을 대상으로 기능성과 안전성을 비교·평가했다.
● ‘체온유지성·공기저항성’은 환경 맞춰 골라야
소비자원은 5일 공개한 시험 결과에서, 추운 날씨에 체온을 유지하는 성능(체온유지성)은 △나이키(리펠마일러) △데상트(러닝웜업바람막이) △안다르(클리어페더맨즈윈드자켓) △언더아머(UA론치후드재킷) 등 4개 제품이 ‘양호’ 등급을 받았다고 밝혔다.
지속적으로 땀을 흘려 통기성이 중요한 러닝 재킷의 특성상 체온유지성에서 ‘우수’를 받은 제품은 없었지만, 4개 제품 모두 반팔 티셔츠만 착용했을 때보다 보온성이 최소 73% 이상 높아졌다.
반대로 공기투과도가 높아 땀 배출에 유리한 제품은 △뉴발란스(UNI스포츠에센셜바람막이) △아디다스(아디제로에센셜러닝재킷) △젝시믹스(RX에어라이트자켓)으로 모두 ‘우수’ 평가를 받았다. 소비자원은 “체온유지성과 통기성은 상반되는 특성이므로, 사용자의 환경에 맞춰 선택하는 게 좋다”고 조언했다.
● ‘습윤저항성·내구성’은 모두 우수…세탁은 조심해야
물이 스며들지 않게 튕겨내는 ‘습윤저항성’은 세탁 전에는 모든 제품이 5급으로 매우 우수했다. 다만 5회 세탁 후에는 △뉴발란스 △데상트 △아디다스 △언더아머 제품이 3급으로 낮아졌다.
소비자원은 “기능성 섬유는 세탁 방법에 따라 방수력이 달라진다”며 “섬유유연제는 피하고 기능성 의류 전용 세제를 사용하는 것이 좋다”고 밝혔다.
내구성은 8개 제품 모두 이상이 없었다. 지퍼를 2000회 이상 반복해 여닫았을 때 고장나지 않는지, 표면에 보풀이 일어나거나 햇빛·땀 등에 의해 변색이 일어나는 지 여부 등을 검사했을 때 모든 제품이 한국소비자원이 권장하는 품질기준에 부합했다.
● 모든 제품이 ‘안전’…유해물질 검출 없어
유해물질(폼알데하이드, pH, 아릴아민 등) 검사에서도 전 제품이 안전기준에 적합했다. 환경 유해물질로 꼽히는 과불화화합물(PFOA, PFOS) 역시 검출되지 않았다. 일부 제품은 재활용 원단을 사용해 지속가능성 측면에서도 긍정적인 평가를 받았다.
다만 세탁 방법의 경우는 업체마다 개선이 필요했다. 한국소비자원의 설문조사 결과, 76.6%의 소비자가 세탁기를 통해 러닝 자켓을 세탁하고 있었으나 실험 대상 8개 중 3개 제품은 손세탁만 가능하다고 표시하고 있었다. 이에 세탁기 사용 가능 제품에 대해 변경을 권고했다.
● 가격 대비 성능 ‘최고’는 나이키 리펠마일러
전체 성능을 종합한 결과, 가격 대비 품질이 가장 우수한 제품은 ‘나이키 리펠마일러’로 꼽혔다.
한국소비자원 관계자는 “나이키는 최고가 제품보다 저렴하면서도 세탁 후에도 습윤저항성이 잘 유지됐다”며 “체온유지성과 통기성의 균형 면에서도 우수했다”고 평가했다.
그는 또한 자원재활용 측면에서 경각심을 가지고 재활용을 하려는 추세가 나타나고 있다며 “환경성 검증을 통해 비교 정보를 알려 소비자는 현명한 소비를 하고 생산 업체에서는 경각심을 가질 수 있을 것”이라 말했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0