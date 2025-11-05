‘현빈♥’ 손예진, 긴 머리 과감히 싹둑…상큼 매력

손예진은 5일 자신의 인스타그램에 “m2美度 #콜라겐에센스”라고 적고 짧은 영상을 올렸다.
영상에는 최근 단발머리로 변신한 손예진의 모습이 담겼다.
손예진은 음료 형태의 콜라겐 보충제를 마셨다. 캐주얼한 의상을 입고 청순한 매력을 뽐냈다.
환한 미소와 밝은 에너지가 눈길을 끌었다.
이를 본 누리꾼들은 “예뻐요”, “짧은 헤어스타일이 마음에 들어요” 등의 댓글을 올렸다.
한편 손예진은 2001년 드라마 ‘맛있는 청혼’으로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘선희 진희’(2001) ‘여름향기’(2003) ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’(2018) ‘서른, 아홉’(2022), 영화 ‘연애소설’(2002) ‘클래식’(2003) ‘내 머리 속의 지우개’(2004) ‘비밀은 없다’(2016) ‘덕혜옹주’(2016) ‘협상’(2018) 등에 출연했다.
손예진은 배우 현빈과 2022년 3월 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.
올해 영화 ‘어쩔수가없다’ 등에서 활약했다. 넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’ ‘버라이어티’ 등으로 인사할 예정이다.
