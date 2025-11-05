메리어트인터내셔널, 2026년 웨딩프로그램 발표… “메리어트 산하 15개호텔 참여”

럭셔리부터 프리미엄까지, 맞춤형 혜택 풍성
신부 맞춤 컨설팅과 무료 영상 촬영, 다양한 서비스 제공
온라인 예약과 계약금 납부로 쉽고 간편하게 참여 가능
메리어트 인터내셔널은 5일 2026년을 위한 웨딩 프로그램을 발표하며, 고객 맞춤형 결혼식을 제공하는 다양한 혜택을 선보이겠다고 밝혔다. 이번 행사는 오는 12월 31일까지 진행되며, 총 15개 호텔이 참여하여 럭셔리부터 프리미엄까지 다양한 예산과 스타일에 맞춘 결혼식 옵션이 제공된다.
“평생 한 번뿐인 특별한 순간을 더욱 빛나게”라는 콘셉트로, 대형 럭셔리 웨딩에서부터 소규모 프라이빗 웨딩까지 고객의 라이프스타일과 선호도에 맞춘 맞춤형 결혼식을 제안한다. 이벤트 기간 내에 15개 호텔에서 2026년 웨딩 계약을 하는 고객은 맞춤형 토털 웨딩 컨설팅을 최대 30% 할인된 가격에 이용할 수 있는 공통 혜택이 주어진다.
JW메리어트호텔 서울, JW메리어트동대문스퀘어 서울, 제주리조트&스파, 쉐라톤인천호텔에서는 특히, 계약 고객을 대상으로 하는 다양한 서비스가 제공된다. 선착순 30명에게는 무료 웨딩 스타일링 컨설팅, 본식 영상 촬영, 현악 4중주 공연 중 하나를 추첨을 통해 무료로 제공하며, 맞춤형 웨딩 컨설팅은 체형 분석, 드레스·메이크업 상담, 얼굴형에 맞는 헤어스타일 추천 등 프리미엄 서비스를 포함한다.
르메르디앙서울 명동, 대구메리어트, 코트야드 서울 타임스퀘어, 판교, 평택, 남대문 등 11개 호텔에서는 소규모 결혼식을 위한 합리적 가격대의 웨딩 패키지를 마련하고 있다. 이 계약자들은 레어리 토털 뷰티 컨설팅을 최대 30% 할인된 가격으로 이용 가능하여, 프라이빗하고 품격 있는 결혼식을 준비할 수 있다.
참여방법은 메리어트 본보이 공식 웹사이트의 이벤트 페이지에서 ‘웨딩 상담 예약’을 신청한 후, 행사 기간 내에 2026년 웨딩 계약과 계약금 납부를 완료하면 자동으로 추첨 대상에 포함된다. 추첨에서 선정된 고객은 웨딩 랜딩페이지를 통해 신청 가능하며, 컨설팅 혜택은 각 호텔 담당자를 통해 선착순으로 신청할 수 있다.
댓글 0