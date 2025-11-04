로얄캐닌, 건강한 노화 위한 ‘수의사 좌담회’ 개최… “노화 시기 진단해 사료 전환”

아시아태평양 지역 수의사 좌담회 참석
“수의사 통해 반려동물 노화 시기 확인 필수”
일반적으로 반려견·묘 7세부터 노화 시작
“노화에 따른 적절한 영양 공급 필요”
“생애주기별 사료 등 맞춤 영양 통해 건강 유지”
펫푸드 브랜드 로얄캐닌은 최근 대구에서 ‘반려동물의 건강한 노화를 위한 좌담회’를 개최했다고 4일 밝혔다. 아시아태평양 지역 수의사들이 좌담회에 참석해 반려동물의 건강한 노화 관리의 중요성을 함께 논의했다.
로얄캐닌 최신 연구에 따르면 아시아태평양 지역 반려동물 중 35% 이상이 노령기에 접어들었지만 실제로 노령 전용 사료를 급여하는 비율은 3% 미만에 불과한 것으로 조사됐다. 보호자 35%가 노령 반려동물 관리에서 가장 중요한 요소로 ‘영양’을 꼽았지만 이를 실제로 실천하는 사례는 드문 것으로 나타났다. 많은 보호자들이 반려동물이 언제부터 노화가 시작되는지 인지하지 못하기 때문이라는 분석이다.
특히 전체 보호자의 절반가량(47%)이 노령 전용 사료 급여 의향이 있지만 전환 시기를 모르거나 영양에 대한 이해 등 관련 정보가 부족하다는 지적이 나온다. 한 보호자는 8살 반려묘를 키우다가 활동량이 줄고 털의 윤기가 이전과 달라진 것을 발견했다. 하지만 이러한 변화가 일시적인 변화인지 노화의 신호인지 판단하기 어려워 동물병원을 방문했고 수의사로부터 노령 전용 사료로 전환을 권유받았다. 식단을 전환한 후 실제로 반려묘의 활력과 털 상태가 눈에 띄게 개선되면서 반려동물 노화 시기에 따른 영양의 중요성을 경험할 수 있었다고 한다. 로얄캐닌에 따르면 반려묘는 보통 7세부터 노화가 시작되고 반려견은 품종과 크기에 따른 개체 차이가 있지만 마찬가지로 7세 전후를 중년기, 12~13세를 노령기, 14세 이상은 초노령기로 본다. 특히 대사율 감소 등 신체 변화는 7세부터 시작될 수 있어 해당 시점부터 예방 중심 관리와 맞춤 영양공급이 중요하다고 강조했다.
이번 로얄캐닌 좌담회에는 아시아태평양 지역 수의사 9인이 참석했다. 한국의 이기쁨 고려동물메디컬센터 고양이 친화병원 원장을 비롯해 호주·뉴질랜드 닉 케이브(Nick Cave), 레이첼 코먼(Rachel Korman), 일본 치에 사이토 이시이(Chie Saito Ishii), 마사히코 사토(Masahiko Sato), 카즈야 에다무라(Kazuya Edamura), 대만 김신권(Shinguen Kim), 태국 롱로테 오사타논(Rungrote Osathanon), 시릴락 수라쳇퐁(Sirilak Surachetpong) 등이 좌담회에서 노령 반려동물 건강 관리의 중요성을 논의했다. 모두 영양의 중요성에 공감하면서 진단 및 모니터링 기술의 발전, 보호자와 효과적인 소통, 맞춤 영양 솔루션 개발 등에 관한 심층 논의를 이어갔다. 좌담회 전날에는 전라북도 소재 로얄캐닌 아시아 허브 생산기지인 김제공장을 방문해 세계적인 수준의 펫푸드 품질 관리와 생산 과정을 직접 살펴보기도 했다.
좌담회에 뉴질랜드 수의사로 참석한 미국수의영양학 전문의 닉 케이브 박사는 이달 1일 대구 엑스코에서 열린 제13차 아시아태평양 소동물수의사대회(FASAVA Congress 2025)를 통해 반려동물의 만성 소화기 및 피부질환 진단과 관리에 있어 가수분해 단백질 식단에 대한 최신 지견을 공유했다. 로얄캐닌은 이번 아시아태평양 수의사 좌담회와 FASAVA 2025를 계기로 보호자들이 반려동물의 노화 신호를 조기에 인지하고 예방적 영양 관리를 실천할 수 있는 과학 기반 솔루션과 교육 자료를 수의사들과 반려인들에게 지원할 계획이다.
치에 사이토 이시이 로얄캐닌 아시아태평양 수의영양 책임자(미국수의내과학회 영양학 전문의 박사)는 “반려동물 평균 수명이 늘어난 만큼 건강하게 오래 함께하기 위해서는 생애주기별 맞춤 영양과 적극적인 관리가 필요하다”며 “정확한 노화 시점과 관리 방법을 반드시 수의사와 상담을 통해 확인하고 반려동물과 함께하는 행복한 시간을 극대화하길 바란다”고 말했다. 이기쁨 고려동물메디컬센터 고양이 친화병원 원장은 “노령 반려동물의 건강 관리는 단순히 사료를 바꾸는 것을 넘어 보호자와 수의사가 함께 반려동물의 생활 습관, 건강 상태, 영양 요구 등을 세심하게 점검하고 맞춤 솔루션을 적용하는 것이 중요하다”며 “로얄캐닌의 과학적이고 체계적인 영양 포트폴리오가 반려동물의 건강한 노화에 큰 도움이 될 것”이라고 전했다.
로얄캐닌은 반려동물 나이와 건강 상태에 맞춘 생애주기별 영양 솔루션을 제공해 왔다. 다채로운 포트폴리오를 통해 반려동물이 생애 전 단계에서 최적 영양을 공급받아 건강한 삶을 유지할 수 있도록 지원하고 있다. 반려동물 노화 관리를 위한 제품으로는 캣 인도어 7+, 캣 에이징 12+, 푸들 어덜트 8+, 독 미니 인도어 시니어 등이 있다. 체중 관리와 소화기 건강 등을 고려한 특화 제품도 갖추고 있다.
