[책의 향기]사람이 회사 선택하는 시대 임박… ‘감정 급여’로 인재 잡아야

저출생 영향으로 노동자 수 감소세
업무 환경-성장 기회 중요시 여겨
◇정서적 연봉/신재용 지음/324쪽·2만2000원·21세기북스
2030년 이후엔 기업이 인재를 채용하기가 쉽지 않을 것이라고 한다. 노동시장에 지금은 1990년대 후반 출생자 65만 명가량이 진입하지만, 곧 출생자가 40만 명대인 2002년생들이 진입하게 된다. 저출생 때문에 ‘사람이 기업을 선택하는 시대’가 온다는 얘기다. 이런 시대엔 기업이 인재를 영입하고 지키기 위해 연봉만큼 중요한 게 ‘일할 맛이 나는 직장’이라고 강조하는 책이다.
서울대 경영대 교수인 저자는 직장에서 얻을 수 있는 좋은 업무 환경과 인간관계, 성장 기회 등 비(非)금전적인 보상을 ‘정서적 연봉’이라고 부른다. 이런 것들이 만족스러울 때 직원은 더 오랫동안 회사에 머무르고 열정적으로 일할 가능성이 크다. 창의성, 전문성이 필요한 직업에서는 더욱 그렇다. 정서적 연봉이 높을 땐 직원의 동기와 몰입도도 향상된다.
“심리적 청구권, 다시 말해 직원의 정서적 연봉을 높이면 이직률을 낮출 수 있을 뿐 아니라 미래 기대 화폐 연봉의 감소로 인한 이직률 상승 또한 억제할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. … 중견, 중소기업 경영자들의 고민인 인건비 지급 여력의 한계 속에서 높아만 가는 이직률을 낮추는 확실한 방법입니다.”(4장 ‘직장인은 왜 이직을 결심할까?’에서)
직장인 익명 커뮤니티인 ‘블라인드’의 리뷰 데이터를 사용하면 각 회사의 정서적 연봉을 구체적으로 추정할 수 있다고 한다. 블라인드는 ‘직장인 행복도 지수’를 측정해 발표하는데, 의외로 2023년 이 지수 베스트 회사엔 4대 그룹 계열사나 대기업은 별로 없었다. 그보단 공공기관이나 공기업, 글로벌 기업의 한국 자회사, 정보기술(IT) 및 게임 회사들이 상당수 포함돼 있었다. 기업의 규모나 연봉 수준과는 다른 척도가 존재한다는 것이다. 이 지수가 높은 기업은 장부가치 대비 시장가치가 상대적으로 높았으며, 12개월 누적 주식 수익률도 더 높은 것으로 나타났다.
직원의 행복을 위한 공간 마련, 성장의 기회를 아끼지 않는 문화, 자율성과 책임을 주는 환경, 일과 삶의 균형을 존중하는 태도…. 저자는 “직원이 회사와 일을 좋아하면 회사가 설사 재무적인 곤경에 처해도 ‘탈출은 지능순’ 현상은 빈번히 발생하지 않는다”고 했다.
