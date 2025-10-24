퇴직금만 25억?…김재원이 밝힌 ‘진짜 퇴직금’ 액수는?

KBS를 떠난 김재원 전 아나운서가 ‘고액 퇴직금설’과 ‘200억 자산가설’을 직접 해명했다. 30년 가까이 공영방송의 얼굴로 활약했던 그는 “실제 받은 금액은 몇 달 치 월급 수준”이라며 허위 소문에 당혹감을 드러냈다.
● “200억 자산가? 카페 운영? 모두 사실 아냐”
23일 공개된 유튜브 채널 ‘김현욱의 뉴스말고 한잔해’에서는 김재원이 출연해 퇴직 후 불거진 각종 루머에 대해 입을 열었다. 진행자인 김현욱은 “퇴직할 때 200억 자산가라는 말이 돌았고, 퇴직금만 25억을 받았다는 설도 있었다. 또 제주도 우도에 카페를 운영한다는 이야기도 있었다”고 언급했다.
이에 김재원은 “제가 200억 재산가면 햄버거 먹고 있겠냐”며 “저에 대해 이런 반응이 나올 거라는 상상을 못했다. 서서히 조용히 물러나면 되겠지 했는데, 명예퇴직이라는 소문이 돌더니 25억 퇴직금설, 200억 재산설로 뻥튀기 됐다”고 해명했다.
특히 그는 “제주 우도에 카페를 차렸다는 가짜 뉴스 영상이 돌아다녀 ‘카페를 찾아가겠다’는 메일까지 받았다”며 “생각보다 심각해서 바로잡아야겠다고 생각했다. 전부 사실이 아니다”고 말했다.
● “예상 금액의 15분의 1 수준…퇴직 위로금은 80만 원”
김재원은 “다른 유튜브에 나가서 ‘퇴직금 25억은 사실이 아니다. 알고 계신 금액에서 적은 금액을 받았습니다’라고 했더니 ‘25억은 아니어도 10억은 되겠지’하더라. 사실 캐나다 갔을 때 중간 정산을 한 번 했다. 예상하시는 금액의 15분의 1, 20분의 1정도 되는 금액이다”고 밝혔다.
이어 “명예퇴직은 남은 기간이 10년, 12년 정도 될 때 남은 기간의 월급의 절반 정도를 미리 주고 ‘나가세요’ 하는 개념인데, 저는 1년 밖에 안 남았다. 그러니까 몇 달 치 월급이 안된다”고 털어놨다.
그러면서 “그래도 ‘퇴직 위로금’ 항목이 있어서 기대를 했는데 80만 원이었다”며 “그걸 보고 ‘우리 회사가 정말 어렵긴 어려웠구나’ 생각했다”고 웃음을 지었다.
● 30년 공영방송 마침표…“아침마당은 내 인생의 교과서”
1995년 KBS 공채 21기로 입사한 김재원은 ‘아침마당’, ‘6시 내고향’, ‘TV는 사랑을 싣고’ 등 간판 프로그램을 이끌며 오랜 시간 시청자와 함께했다.
그러나 지난 7월, 정년을 1년 앞두고 명예퇴직을 결정하며 30년 인연의 KBS와 작별했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
