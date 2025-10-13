노브레인 이성우 결혼…신부는 임영웅의 영어 선생님

밴드 노브레인의 보컬 이성우가 결혼 소감을 전했다.
13일 이성우는 인스타그램에 “오늘 (결혼식에) 와주신 여러분들, 축하해 주신 분들 다 너무 감사했다. 미흡한 점이 있어도 신랑이 부족해서 그러니 넓은 마음으로 이해해 달라. 잘 살겠다”는 글과 함께 사진을 게시했다.
사진 속 이성우는 턱시도를 차려입고 웨딩 차량에 탑승해 환하게 웃는 모습이다. 옆에 앉은 신부는 웨딩드레스를 입은 채 면사포를 쓰고 있다.
이성우는 비연예인인 아내의 얼굴을 공개하지 않기 위해 사진에 반려견 스티커를 붙였다.
이성우의 아내는 가수 임영웅의 영어 선생님으로 알려졌다. 임영웅은 지난 8월 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘불후의 명곡’에서 “형님(이성우)의 아주 가까운, 예비 형수님께서 제 영어 선생님”이라며 “형수님이 천사 같고, 아름다우시고, 성격도 좋으시다”고 밝힌 바 있다.
1976년생인 이성우는 1996년 노브레인을 결성하고 리더이자 보컬로 활동해 왔다. ‘넌 내게 반했어’ ‘비와 당신’ ‘청년폭도 맹진가’ 등이 대표곡이다. 그는 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연해 살림과 요리 고수의 면모를 보여주기도 했다. 30여 년 간의 자취 생활을 끝내고 가정을 이루게 됐다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0