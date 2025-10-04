[오늘의 운세/10월 8일]

● 쥐
36년 기량이 충분하니 어려운 일도 풀어진다.
48년 여건에 따라 착실히 밀면 차차 성사.
60년 유혹에 빠지기 쉬우니 잘 처신해야.
72년 이익은 증가하고 공명도 빛날 운.
84년 끓고 맺음을 정확히 해야 성사될 운.
96년 이성과 정에 빠지면 실수 할 수도.
● 소
37년 부인 말 듣고 화목해야 막힘없다.
49년 순서에 따라 추진하면 계획대로 성사.
61년 운이 피니 차분히 추진하면 성취.
73년 난제도 두려워말고 찾으면 묘책이.
85년 욕심내면 시간 허비하고 실망 할 수.
97년 앞을 보고 노력하면 운 호전되어 길.
● 범
38년 어려움 극복하며 추진하면 목표 달성.
50년 귀인 도움도 있어 도모하는 일 성취.
62년 돈 쓸 일이 생기니 미리 대비하라.
74년 정도로 참고 인내하면 귀인 도와 성사. .
86년 협조자 친지 힘을 받으면 사업 성공.
98년 이성간 기대는 실망 적당히 만족을.
● 토끼
39년 속전속결로 신속히 진행해야 막힘없다.
51년 인기 좋고 계획 성공하니 주위와 협조를.
63년 능력을 발휘하여 진행하면 소원 성취.
75년 풀리지 않고 꼬여가니 해결책 강구를.
87년 친지 협조자와 추진하면 이루어질 수.
99년 내 재능만 믿고 망동하면 큰 실수가.
● 용
40년 노력이 엉뚱하게 되어 힘드니 신중히.
52년 큰 계획 금물 분수에 맞는 일 실천을.
64년 계획은 성사되고 기쁨이 클 수.
76년 적당히 하면 손재 오니 확실히 하라.
88년 공정하게 하면 믿고 따르니 성사.
00년 교제 영업 판매는 성의로 하면 성취.
● 뱀
41년 무리한 진행은 사고 상해 수 조심을.
53년 힘든 일 겹치니 연구해 어려움 극복하라.
65년 매사 꼬여 성사 힘드니 차기로 미루라.
77년 고전해도 분발하면 안정되며 발전한다.
89년 사전지식 없는 일에 손대지 말아야.
01년 때 되면 운세 호전되니 실력 쌓아야.
● 말
42년 긴급사태 발생할 수니 사고 골절 조심.
54년 어렵게 변해가니 한발 빼고 연구를.
66년 음주 교통사고 등 건강 조심해야.
78년 순리대로 하면 소망은 늦게 성취.
90년 변화는 착오 없도록 신중히 처신해야.
02년 복이 오니 일 성사 재물도 얻는 호기.
● 양
31년 명확한 계획 세우며 기회를 직시하라.
43년 추진하는 일은 잘 해결 되니 즐겁다.
55년 정성으로 소원 빌며 노력해야 성취 수.
67년 성실히 매진하면 막힘없이 성취.
79년 협력자나 여성 협조 받으면 소원 달성.
91년 악이 득세하니 정당한 일도 막히니 자중.
● 원숭이
32년 답답해도 기다리면 난제 해결될 운세.
44년 큰 도움주면 오히려 해가 오니 적절히.
56년 변화는 잘 판단해 처신하면 좋은 결과.
68년 영업 대인교제는 정성 다하면 목표달성.
80년 겸허히 처신하면 의외의 귀인 도움이.
92년 장애 있어도 꾸준히 화합하며 밀면 형통. .
● 닭
33년 불화하던 가정 친지 관계 풀어지며 안정.
45년 어렵다고 포기 말고 인내로 극복해야.
57년 안 풀리고 침체되니 기다리면 희소식이.
69년 예의 지키며 성실하면 발전할 수.
81년 술과 유흥 과소비 금하고 재정비를.
93년 낭비 막아야 복록과 재물도 형통.
● 개
34년 과감히 공정하게 처리해야 성사 수.
46년 가정불화로 다툼수니 이해로 화합을.
58년 정확한 정보로 계획 밀면 성사 수.
70년 힘들면 계획 수정해 가능한 길을.
82년 여인이 도우면 좋아질 수니 요청하라.
94년 윗사람 잘 모시고 움직이면 덕 받는다.
● 돼지
35년 착실히 추진하면 주위 사람 도움이.
47년 거만하면 난관오니 직분 충실해야 길.
59년 자신 있다고 추진 말고 정확한 판단을.
71년 낚시 여행 산행은 위험하니 조심해야.
83년 수익 적다고 불안해 말고 기다려야.
95년 이성 관계 휘말리면 난관 봉착수니 조심.
